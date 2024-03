CARBONERA (TREVISO) – Bravate e vandalismi, il Comune di Carbonera lancia un piano per arginare le baby gang. I ragazzi lavoreranno negli orti di Vascon, gestiti dalla cooperativa Alternativa Ambiente. Una sorta di lavori socialmente utili, dunque, per combattere la noia che spesso li spinge a fare danni e per educarli al rispetto.

La lunga serie di vandalismi

Tanti gli episodi negli ultimi mesi: i bagni del cimitero incendiati e devastati, auto in sosta danneggiate, lampioncini divelti nei giardini di alcune abitazioni. I giovani teppisti sono arrivati addirittura a svuotare degli estintori nei garage di una zona residenziale. I responsabili, in gran parte minorenni, sono stati individuati e denunciati. Se da un lato la giustizia farà il suo corso, dall’altro le istituzioni intendono “raddrizzare” i responsabili, evitando che imbocchino una cattiva strada.

Il progetto

Nelle prossime settimane il primo gruppetto, composto da cinque-sei ragazzi inizierà il percorso rieducativo, con il sostegno delle rispettive famiglie. «Si tratta di un deterrente contro la noia - spiega la sindaca Federica Ortolan -, un modo per insegnare anche a loro il valore del denaro e del lavoro. Sicuramente può essere uno strumento di recupero e di crescita personale per questi ragazzi. E’ un modello che potrà essere replicato anche in altri contesti».