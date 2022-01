Incendiato da ignoti il panevin vietato a causa del Covid: intervengono i pompieri

FONTANELLE - Una pira preparata per il panevin (rogo propiziatorio) che si sarebbe dovuto svolgere oggi, 5 gennaio, all'imbrunire, ma poi proibito dall'amministrazione comunale a causa dell'innalzamento del rischio Covid, è stata incendiata da ignoti prima dell'alba rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto a Fontanelle (Treviso) e pare non si sia trattato di un atto di vandalismo ma di un'azione programmata per esprimere in qualche modo il dissenso per l'annullamento dell'evento. Gli sconosciuti, che non hanno mancato di documentare il loro gesto attraverso i social network e che saranno destinatari di opportune sanzioni, sarebbero già stati identificati.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Troppi contagi, vietati i falò del Panevin da oggi fino al 9... LA FESTA Jesolo cancella i panevin, Cavallino li riduce. In arrivo... TREVISO PAY I sindaci: cancellati tutti i Panevin