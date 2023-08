Osteria storica di Treviso, Muscoli's in Pescheria, fra le ombre di vino e il mitico goeosesso: il panino al prosecco - Che cos'è?

di Lucia Russo

TREVISO - Cinquantacinque anni di storia, un punto di riferimento per molti soprattutto per chi vuole passare qualche ora di svago in compagnia davanti ad un'ombra di rosso e ad un mazzo di carte. Muscoli's è un'osteria storica, tra le più antiche di Treviso, sita in zona Pescheria, e mantiene al 100% la propria vocazione di punto di ritrovo in un contesto dove i cicchetti devono essere "light" - solo nel modo di consumarsi, non negli ingredienti -, mangiati al bancone, avvolti in un tovagliolo e degustati accompagnati da uno scambio di parola con l'oste. Dietro al bancone ci sono Fabio e Mauro, i fratelli Tambarotto, che stanno portando avanti la tradizione del papà. E' proprio da lui che arriva il nome "Muscoli's", gli amici della Pescheria lo chiamavano così per la sua stazza. Qui ci sono tutti i chicchetti della tradizione veneta ma anche quello che ha vinto lo "stuzzicadente d'oro": il panino al prosecco.