CONEGLIANO - Allarme nefrologia. La mancanza di medici ha spinto l’Usl della Marca a tagliare le attività del reparto nell’ospedale di Conegliano. Le urgenze vengono sempre garantite. Per tutto il resto, però, i pazienti con problemi ai reni vengono dirottati a Montebelluna. Il punto è che qui ad oggi non risultano esserci posti liberi. « Ci viene detto di chiamare il Cup di Asolo – rivelano i pazienti che stanno cercando di prenotare anche solo una visita di controllo – ma poi emerge che non ci sono date disponibili per un appuntamento e che verremo richiamati, perché non sanno quando potranno essercene » .

IN TRASFERTA FUORI REGIONE

Alcuni, invece di aspettare senza riferimenti, hanno risolto andando fuori provincia e fuori regione. Chi si è rivolto al Cup dell’ospedale di Pordenone, infatti, ha potuto fissare la prestazione. Sono comunque previsti due mesi di attesa. Ma almeno c’è un orizzonte. L’unità di nefrologia dell’ospedale di Conegliano, diretta da Giuseppe Roberto Palminteri, sta vivendo una situazione complessa. Alla fine dell’anno scorso era già stato necessario rivedere temporaneamente i turni per le dialisi. Non è bastato. Il reparto poteva contare su cinque medici. Uno, purtroppo, è mancato a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto. E le rotazioni imposte oggi dal piano ferie dell’azienda sanitaria, per consentire agli specialisti di staccare la spina almeno un po’, hanno ridotto l’equipe ai minimi termini. Tanto che è stato appunto necessario prevedere il dirottamento dei casi non urgenti negli ospedali del distretto di Asolo. « Sostanzialmente sono rimasti tre medici – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – non è che la nefrologia di Conegliano sia chiusa. Anzi. Con i tre medici, compreso il primario, garantiamo l’attività di dialisi, ovviamente il ricovero delle persone in caso di necessità, le visite alle persone che hanno subito il trapianto, quelle ai pazienti più fragili e le prestazioni con priorità U e B » .

SOLO LE URGENZE