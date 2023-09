SALGAREDA (TREVISO) - È morto in ospedale dopo una caduta in casa, le comunità di Salgareda e Ponte di Piave in lutto per la scomparsa di Orazio Buriola, operaio metalmeccanico, da pochi mesi in pensione. Aveva 59 anni. Originario di San Nicolò di Ponte di Piave, è vissuto per gran parte della sua vita a Salgareda, tra l’altro vicino dal luogo d’origine, dove si era stabilito dal 1997. La sua vita era stata caratterizzata dalla routine del lavoro e dalle attività ricreative in paese. Aveva concluso il suo percorso lavorativo soltanto quattro mesi fa e si stava godendo dunque da poco la meritata pensione. Tuttavia qualche giorno fa era rimasto vittima di una caduta in casa che gli aveva provocato un’ischemia. Immediata la chiamata ai soccorsi e il ricovero in ospedale dove è rimasto sotto stretta osservazione per due giorni. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore e ne hanno provocato il decesso lo scorso giovedì scorso. La notizia della sua morte ha scosso profondamente due comuni, Ponte di Piave e Salgareda, che si sono uniti nel cordoglio per onorarne la memoria. La sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma si è detto vicina alla famiglia di Orazio, e “la comunità di San Nicolò di Ponte di Piave, suo paese natale, si stringe in un grande abbraccio”. La prima cittadina ha sottolineato come per tanti anni Buriola sia stato prezioso volontario alla sagra di San Nicolò. Addolorato anche il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto, lo conosceva bene in quanto pienamente integrato nella comunità locale. Orazio Buriola lascia nel dolore i fratelli Stefano e Lucio, le cognate, la compagna Mihaela, nipoti e parenti. L’ultimo saluto gli è stato dato venerdì nella chiesa parrocchiale di San Nicolò di Ponte di Piave. Al termine della celebrazione, il feretro è stato tumulato nel cimitero della frazione.