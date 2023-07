Nuovi posti di lavoro, l'Ariston Group apre a Follina: «Pronti ad assumere 200 persone»

FOLLINA (TREVISO) - È tutta nel solco della rigenerazione urbana l’inaugurazione, avvenuta ieri, 6 luglio, del nuovo sito produttivo di Thermowatt Professional. Si tratta di un’azienda storica di Ariston Group: il principale produttore di termostati e resistenze elettriche per il settore scaldacqua a livello mondiale, nonché uno dei leader nella produzione di elementi riscaldanti per pompe di calore, elettrodomestici, applicazioni professionali e industriali. Il nuovo insediamento, su un’area di 10mila metri quadri, è stato attuato mediante la riconversione di un vecchio capannone che, nel secolo scorso, aveva ospitato un mobilificio. Anzichè costruire un nuovo edificio, utilizzando territorio, l’azienda ha agito secondo la filosofia che guarda alla sostenibilità ambientale. Il tutto con prospettive di incremento dell’occupazione. «Attualmente – spiega il sindaco Mario Collet – hanno circa 150 dipendenti e, da ciò che mi hanno riferito, intendono arrivare a 200. L’insediamento di Follina, che si trova in via Fossa, dovrebbe diventare il punto di coordinamento delle altre attività nel nord Italia. Questo è un nuovo modo di fare industria sul territorio e noi non possiamo che esserne fieri». Con questa nuova realtà estesa su 10mila mq Thermowatt rafforza il proprio assetto industriale e il gruppo conferma il proprio impegno a crescere in Italia, mantenendo saldo il legame con il territorio. «Le radici di Ariston Group sono italiane e l’Italia continuerà ad essere protagonista del nostro futuro. Thermowatt contribuisce attivamente alla crescita del gruppo e il suo business è estremamente coerente con il nostro impegno per la sostenibilità, basti pensare al ruolo strategico dell’elettrificazione per la decarbonizzazione. Poter contare su componentistica di produzione propria, inoltre, rappresenta per noi un vantaggio competitivo notevole, che siamo determinati a sviluppare» ha dichiarato Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. «L’inaugurazione del nuovo stabilimento di Thermowatt Professional è un passo importante che ci permette di aumentare la nostra capacità produttiva, continuando a far leva sui nostri valori distintivi di tecnologia, qualità e servizio al cliente» ha aggiunto Marco Conti, executive vice president della Divisione Componenti di Ariston Group e amministratore delegato di Thermowatt spa. «L’inaugurazione di ieri è un ottimo risultato per un comune come il nostro che si vanta di avere ben tre 3 attestati: il Borgo più bello d’Italia, una città slow international, e infine la Bandiera arancione del Touring Club Italiano» conclude il sindaco Collet.