TREVISO - Adieu Treviso, nuovo negozio a Venezia. Arte Rossato è uno dei negozi storici della città. La prima serranda in Calmaggiore nel 1973 poi dal 1989 varie sedi in Pescheria fino a San Vito. Ma oggi la proprietaria, Elisabetta Burlini ha detto stop. Decisa a lasciare Treviso. Ha trovato un nuovo negozio a Venezia, vicino a Rialto, e fatto il grande salto. La vetrina di collane, bracciali e pietre dure di piazza San Vito resterà illuminata ancora per pochi giorni, il tempo di esaurire le consegne. Poi anche quest’attività chiuderà i battenti in città. « È molto difficile dare questo annuncio dopo 40 anni miei personali a Treviso ,e 50 dalla nascita del primo negozio in Calmaggiore. Il negozio attualmente è chiuso per ferie fino al 12 luglio, riaprirà fino al 31 luglio per le ultime consegne ma per qualsiasi richiesta sono reperibile . Venezia è la nuova destinazione » .

Negozio storico lascia Treviso, i motivi della decisione

Il drastico calo di clientela in centro è il motivo alla base della decisione: un centro storico svuotato di uffici e con sempre meno residenti, nuove costruzioni dai prezzi proibitivi stanno cambiando il volto della città. Il problema insomma, non è il Post Covid. «Anzi, l’anno dopo il Covid io ho lavorato perchè c’era più gente. In realtà mi stavo guardando in giro da un po’ di tempo. E’ arrivata un’occasione e non ho proprio potuto rifiutarla. Treviso è rimasta senza residenti, gli uffici sono fuori, il turismo non può sostenere un’economia » . Arte Rossato si è spostata a Venezia, vicino a Rialto. «Sono in una zona splendida e non pago molto di più d’affitto, mi sono venuti incontro perchè a Venezia cercano negozi di un certo tipo , di qualità . Finalmente ha girato la ruota, non ci ho pensato un attimo».

Il trasferimento