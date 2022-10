Escursione solitaria, resta bloccata in quota tra la nebbia: ragazza salvata nella notte

CHIES D'ALPAGO (BL) - Ieri, 15 ottobre, attorno alle 17.15 il Soccorso alpino dell'Alpago è stato attivato, dopo la richiesta di aiuto di una escursionista che, a causa della nebbia, era scesa in un canale del Monte Messer rimanendo incrodata. La 26enne di Vittorio Veneto (TV) era partita da Malga Cate, salita a Forcella Grava Piana e aveva percorso le creste dei Muri, Brut Pas arrivando al Messer attrezzata per superare i tratti attrezzati. La sua intenzione era di scendere al Bivacco Toffolon, proseguire per Malga Pian Formosa e tornare a Cate. A causa della nebbia, la ragazza ha però sbagliato traccia, prendendo il Troi delle Gallinette e poi imboccando un canale fuori sentiero, fino a incrodarsi 200 metri più in basso, incapace di muoversi. Poiché il muro di nebbia ne impediva l'avvicinamento, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato quattro soccorritori e li ha fatti scendere a 1.500 metri di quota all'altezza del bivacco, da dove si sono incamminati in direzione delle creste. Altri quattro soccorritori sono stati trasportati in jeep in località al Fagheron e da lì sono partiti a piedi.

La squadra in quota, risaliti alle coordinate del punto dove si trovava la ragazza, è arrivata sulla verticale per poi scendere in conserva lungo il pendio erboso. Una volta avuto il contatto vocale, i soccorritori la hanno individuata e raggiunta a 1.800 metri di altitutine. Stava bene, pur infreddolita, e lamentava un leggero dolore alla caviglia. Dopo averla assicurata, la squadra ha risalito con lei il canale per tornare sul Troi delle Gallinette a 2mila metri. Da lì il gruppo è sceso a Pian Antander, per salire in jeep e portarsi a Pian Formosa. La ragazza, attesa da un amico, si è poi recata autonomamente in ospedale per i dolori alla caviglia. L'intervento si è concluso alle 22.40.