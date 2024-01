ODERZO (TREVISO) - Fino all’ultimo all’istituto Obici, la scuola superiore che si trova in via Masotti, i compagni di classe e tutto il personale aveva sperato che Lorenzo Pjetrushi ne venisse fuori. Che, in qualche modo, si riprendesse. La drammatica notizia del suo decesso ha invece cominciato a diffondersi nella prima serata di ieri : attoniti i ragazzi, tristissimi gli insegnanti. Nella classe quinta del corso per manutentore meccanico il banco di Lorenzo rimarrà vuoto per sempre; i compagni si auguravano di poterlo vedere rientrare in classe. Certo non subito, immaginavano fra qualche settimana, ma che comunque ritornasse per concludere l’anno scolastico, conseguire l’agognato diploma di maturità.



IL DOLORE

«Confidavamo con tutto il cuore che ce la facesse – la voce del vice preside Massimo Lunardelli è affranta, il docente fatica a parlare - L orenzo Pjetrushi era un gran bravo ragazzo, molto bene integrato nella classe. Aveva frequentato al nostro istituto Obici tutti e cinque gli anni. Dopo il biennio, arrivato in terza, aveva scelto il corso di manutentore meccanico. Ancora qualche mese di studio e poi avrebbe conseguito il diploma di maturità». Aveva tutto il futuro davanti il giovane ormellese: con un diploma come quello rilasciato dall’Obici , un giovane non fa in tempo a metter il piede fuori da scuola che già le imprese se lo contendono per offrirgli un lavoro. L’offerta di queste professionalità è troppo bassa rispetto alla domanda, gli imprenditori fanno a gara per accaparrarsi i diplomati. A meno che lo studente non decid a di andare all’università. Insomma tutte le opportunità erano per questo ragazzo che aveva tanti amici e mille progetti . «Davvero un bel carattere – annota con mestizia il vice preside – andava d’accordo con i compagni».