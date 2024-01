La nuova sfida del sabato sera, surf sul cofano dell'auto: 18enne vola a terra e viene travolto. E' grave

CIMADOLMO (TREVISO) - Fa surf sul cofano dell'auto guidata dall'amico ma cade a terra e viene travolto. Bravata tra ragazzi finisce in dramma: un 18enne è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera, 20 gennaio, verso le 23, a Cimadolmo, in via dello Sport. Il 18enne era lì in compagnia di altri quattro amici. A un certo punto hanno deciso di vivacizzare il sabato sera con una sfida: "surfare" sul cofano della macchina.

A lanciare l'idea sarebbe stato proprio il 18enne, secondo quanto riferito dagli amici.

Il ragazzo è sceso dalla Ford Focus su cui viaggiava la comitiva e si è posizionato sul cofano. Ma il brivido della surfata è durato poco: il 18enne è caduto ed è stato investito dall'auto. Gli amici hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica ed elicottero. Il ragazzo è stato elitrasportato in codice rosso al Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato. La prognosi è riservata ma il 18enne non sarebbe in pericolo di vita. La Focus è sotto sequestro. Il conducente rischia una denuncia