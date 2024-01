UDINE - Sale sul cofano dell'auto e vola a terra. Grave un ventenne. Pare la nuova sfida delle notti tra giovani quella di surfare sul cofano delle auto in movimento. Una vicenda dai contorni tutti da chiarire quella che ha visto protagonista un giovane sulla ventina, che è stato soccorso per le ferite che ha riportato dopo una caduta nella notte fra venerdì 19 gennaio e ieri 20 gennaio, a Campolongo Tapogliano, in una via del paese.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'automedica proveniente da Udine e hanno attivato per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Palmanova, che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il ragazzo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza, con a bordo il medico dell'automedica. Una volta giunto nel nosocomio sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe salito sul cofano di un'auto e poi sarebbe improvvisamente caduto.