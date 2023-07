MONTEBELLUNA - Morto da 7 giorni nella sua casa di Biadene per un malore. A brevissima distanza dal caso di Crocetta, dove una sessantaduenne del posto è stata trovata senza vita, e morta da giorni, nella sua abitazione, una tragedia da certi punti di vista analoga sconvolge Montebelluna e il Montebellunese. Nella notte fra lunedì e martedì, infatti, Mario Martignago, settantenne di Biadene, è morto nella sua casa di via Groppa. Secondo le ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta l'undici luglio, ma solo nella notte fra martedì e mercoledì è stato lanciato l'allarme. Fatale, con ogni probabilità, un malore, dovuto forse a problemi cardiaci, che certo il caldo di questi giorni non ha aiutato.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme è stata la sorella, dato che i familiari non avevano più notizie da alcuni giorni, e anche i vicini non lo vedevano. Sono stati così allertati i Carabinieri, che a loro volta hanno coinvolto i sanitari dell'Usl 2 e il medico legale. Ma il lungo tempo trascorso dalla morte, unito al caldo di questi giorni e al peso dell'uomo, superiore ai 160 chilogrammi, ha reso la situazione estremamente difficile. Anche perché Mario Martignago non si trovava al piano terra al momento della morte. E' stato così necessario l'intervento di Vigili del fuoco e Protezione civile. Che hanno lavorato da poco dopo la mezzanotte fino alle 4 del mattino, con varie attrezzature per portarlo all'esterno.

LA STORIA

Martignago, che aveva lavorato in una carrozzeria a Caerano di San Marco ed era conosciuto in città, undici anni fa, nel 2012, era stato al centro di un episodio di cronaca nera: dopo una lite con il vicino di casa, l'ex carrozziere di Montebelluna era stato investito proprio dall'auto del vicino. Tra i due c'erano vecchie ruggini iniziate con il presunto furto di un attrezzo nella carrozzeria di Martignago. L'investimento era costato all'ex carrozziere un lungo periodo di ricovero in Rianimazione all'ospedale Ca' Foncello. L'uomo poi non si era mai del tutto ripreso. Ad annunciarne la morte, avvenuta martedì 11 luglio come si legge nell'epigrafe, le sorelle Antonietta e Marisa, i cognati Gianni e Giovanni, i nipoti e gli amici. Rosario oggi alle 18,30 nella parrocchiale di Biadene, funerali domani venerdì alle 9,30.

L'ADDIO

E proprio ieri si è svolto, invece, il funerale di Renza Martinello, trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione in via Baracca a Crocetta. La donna, classe 1960, era deceduta da cinque giorni e i vicini di casa, preoccupati per il fatto di non vederla più, avevano avvisato il cognato che si era recato nell'abitazione della donna sfondando la porta d'ingresso e facendo la macabra scoperta. Una morte improvvisa anche la sua, probabilmente causata da un malore o un incidente domestico: l'ispezione cadaverica non aveva riscontrato altri traumi e la mancanza di segni di effrazione nell'abitazione aveva fatto escludere un tentativo di furto o rapina. Anche in quel caso, i vicini di casa avevano dato l'allarme dopo alcuni giorni, preoccupati dal fatto di non vederla.