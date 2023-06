TREVIGNANO (TREVISO) - A Trevignano Manuel Bolzonello era arrivato quattro anni fa, quando l’amore con Jessica Morandin, di cinque anni più giovane, era stato coronato dal trasferimento nel “nido” di via Don Minzoni, dove la coppia conviveva e dove, nel luglio di tre anni fa, era nata l’adorabile piccolina di casa, uno scricciolo tutto ricci come il papà. Una bimba che ieri pomeriggio, quando la tragedia è stata comunicata alla compagna e ai familiari, è stata tenuta tranquilla, al riparo dal dolore e dalla morte. E chissà quando si riuscirà a dirle che uno dei suoi principali punti di riferimento, il suo papà, non c’è più. A Caerano, invece, il trentasettenne morto ieri pomeriggio in sella alla sua moto era nato e cresciuto in via 30 Aprile con il papà Oronzo, la mamma Lorenza, la sorella Monica. Lì aveva frequentato le elementari e le medie, aveva stretto amicizie, frequentato la discoteca e gli altri centri di aggregazione, coltivato le sue passioni.



DUE COMUNITA’ NEL DOLORE

La notizia della sua scomparsa, quindi, ha messo in ginocchio due comunità, Caerano e Trevignano, oltre a Montebelluna, dove il giovane lavorava come autista alla G&G. A Trevignano la famiglia Morandin, nucleo di origine della compagna di Manuel, è conosciutissima e molto unita. E in quella famiglia, Manuel era stato accolto come un figlio. «Il papà di Jessica, che lavora alla Luxottica - dice l’ex sindaco Ruggero Feltrin - è mio coetaneo. Anche lui, come il genero, è appassionato di moto. L’ho chiamato appena ho saputo dell’incidente: lo aveva appena appreso dai carabinieri. Manuel era un ragazzo con la testa sulle spalle; il problema è che in moto non hai nulla che ti protegge. Basta il minimo errore e non hai via di uscita». E il pensiero va alla compagna e alla figlia di neppure tre anni. «E’ una disgrazia inimmaginabile. Per fortuna c’è la rete famigliare salda e i nonni sono giovani».



GLI AMICI

Da Jessica, la compagna di Manuel, si è immediatamente recato Manuel Pisan, un caro amico del giovane morto nel tragico incidente. «Non riesco neppure a ragionare - dice - Jessica è distrutta. Sono cresciuto con Manuel. Abitavamo uno a fianco all’altro e avevamo la stessa età. Era un ragazzo buono, solare, legatissimo alla sua compagna e alla sua bambina, che amava moltissimo. Aveva la testa sulle spalle e non dimenticava mai che a casa c’era una famiglia ad aspettarlo. Era appassionato di moto e credo che oltre a quella che stava guidando ne avesse un’altra in garage; gli piaceva tanto fare giri con la compagna e con gli amici. Ma sempre con buon senso». E il sindaco Franco Bonesso commenta: «Questa tragedia rappresenta un grande dolore per tutti. Un giovane è morto sulla strada. Le moto a mio avviso sono pericolosissime. Se è vero che i morti da inizio anno sono 36, nove negli ultimi nove giorni, è altrettanto vero che buona parte di queste tragedie si verifica sulle due ruote. Non mi permetto di dire che le moto andrebbero vietate, ma dico che la vita è una sola e bisogna prestare molta attenzione». A Caerano, il dolore è piombato nella casa dove Manuel è nato e cresciuto. Ma anche nella comunità che lo ha visto crescere. E il sindaco Gianni Precoma, che ben conosce la mamma di Manuel, dice: «Sono profondamente addolorato. Fra l’altro abito proprio in via Cadore, dove si è verificato l’incidente. La strada è pericolosissima e invoglia a correre. Non mi riferisco allo specifico incidente, ma Manuel non è la prima vittima di quella strada maledetta nella quale il rischio si presenta ogni giorno. Bisogna intervenire in qualche modo per evitare questi incidenti gravissimi. Per ora, però, non posso che piangere questo ragazzo ed esprimere alla famiglia le mie condoglianze». Oltre a un dolore che supera i confini di un solo paese.