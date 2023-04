TREVISO - È morta nel sonno, a 63 anni, Anna Bortoletto, insegnante di shiatsu molto nota in città. La sua improvvisa scomparsa, nella notte tra venerdì e sabato, ha lasciato sgomenti tutti quelli che la conoscevano. Per molti anni aveva collaborato con l’ufficio stampa del Teatro Comunale. Poi la chiusura del teatro le aveva suggerito di trasformare in una vera e propria professione quella che fino a quel momento aveva coltivato come una passione. Così lo shiatsu, tecnica di massaggio giapponese, era diventato il suo lavoro. Era iscritta alla scuola padovana Shiatsu ShinTai School e gestiva un proprio studio shiatsu a San Zeno. Anna aveva iniziato a studiarlo nel 1984, frequentando i corsi della scuola di Mimmo Boato. Approfondì l’arte del massaggio tradizionale cinese e della tecnica “chi kung”, con il maestro Chen Liansheng. Seguì la qualifica in “practioner watsu” (water shiatsu), dopo aver completato una formazione triennale con Harold Dull, l’ideatore della pratica. Fino a conseguire il titolo di operatrice professionale shiatsu conseguito alla ShinTai School di Padova sotto la guida di Claudia Beretta. Anna aveva fondato anche il circolo culturale Arci Natura “Centro Ganesha” a Carbonera il cui obiettivo era aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita. La donna lascia un figlio, Jacopo, docente universitario in Chimica in Corea del Sud, le tre sorelle Lucia, Marisa e Donatella e il fratello Franco. La data del funerale verrà fissata nei prossimi giorni.