​Addio a Franco Scopinich, storico protagonista delle radio libere e titolare del "Disco d'Oro"

MESTRE - Era uno tra gli uomini che hanno creato il mondo della musica a Mestre. È morto in casa ieri notte, fondatore die del negozio "" in viale San Marco, nonché produttore, musicista e dj. Nato a Venezia 76 anni fa, si era trasferito a Mestre con i genitori all'età di 12 anni. Negli anni ha sempre lavorato comein locali e in occasione di eventi.Nel 1977 è stato tra i fondatori di Radio Base San Marco, una delle prime radio a trasmettere nella zona di Mestre, insieme a. «Grazie alla sua intraprendenza - racconta il giornalista Pierluigi Rizziato, che lo aveva ospitato lo scorso settembre al Centro Candiani in occasione di un incontro dedicato alle radio - la vivacità mentale, lo spirito libero e innovativo, è stata tra le radio più ascoltate di quel periodo. E ha continuato a trasmettere anche dopo il boom delle radio private».Franco Scopinich, per tanti appassionati del vinile, è stato soprattutto il titolare di "Il Disco d'Oro" in viale San Marco, un negozio dove si trovavano dischi rari.«Qualche mese fa sono andato a trovarlo dice sempre Rizziato C'erano due ragazzi provenienti dall'Inghilterra, che hanno acquistato sei dischi introvabili in altri luoghi. Il negozio era dotato di impianti stereo, giradischi, il materiale necessario a un dj per trasmettere. Franco era estroverso, umano, di una simpatia unica. La sua morte rappresenta una grande perdita, non solo per chi lo conosceva ma anche per viale San Marco, un punto di riferimento da decenni».Scopinich aveva creato il gruppo Facebook "Mestre Evolution", dove pubblicava immagini storiche della città, apprezzate anche dai collezionisti. E' stato legato per molti anni alla compagna, con cui aveva condotto alcune trasmissioni radiofoniche, la donna scomparsa il 22 marzo di 5 anni fa.Da quel giorno e con frequenza l'uomo pubblicava messaggi d'amore dedicati a lei, l'ultimo del 22 marzo scorso recitava: "Da cinque anni viviamo in dimensioni diverse. Attendo che il destino si decida a riunirci". «La sua morte rappresenta un dolore enorme. Ogni tanto mi fermavo nel suo negozio - ricorda Andrea Sperandio, presidente dell'associazione "Mestre Mia" - e restavo per tanto tempo, grazie alla sua capacità di coinvolgimento. Dopo che è morta Laura viveva in solitudine e aveva un cane di nome Barbie. Chiediamo a chiunque di riferirci possibili persone, che abbiano intenzione di prendersi cura dell'animale».