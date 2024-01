Montebelluna. Pesta brutalmente i genitori: arrestato un uomo di 42 anni

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Schiaffi e pugni alla madre e al padre ultrasessantenni: questo il motivo per il quale un uomo di 42 anni di Montebelluna, in provincia di Treviso, è stato arrestato e si trova in custodia cautelare in carcere. I genitori dell'uomo sono stati ricoverati in ospedale con lesioni gravi.

I fatti risalgono a sabato scorso, 20 gennaio. Per bloccare l'uomo, in evidente stato di alterazione, sono dovute intervenire tre pattuglie dei carabinieri, allertate da altri familiari. Per le ferite riportate, il padre dovrà probabilmente essere sottoposto ad un intervento chirurgico.