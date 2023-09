MONTEBELLUNA - Nella 33. edizione del Palio del V ecchio M ercato, di fronte a una folla di almeno 25mila persone che ha riempito ogni punto del percorso e non solo, il Centro-La Pieve di Massimo Esposito ha vinto per la sesta volta consecutiva. Conquistando, con il tempo di 9 ’ 26 ’’ 09, l’ambito palio. La squadra era composta da Giacomo Esposito alle stanghe, Simone Fagherazzi, Giovanni Pellizzari, Andrea Se b enello e Gabriele Spada; al cambio Luca Favero e Luca Giuseppini. Federico Colbertaldo, dopo aver vinto cinque pali, quest’anno l’accompagnatore con Marco Esposito.

I VINCITORI

Un risultato che ha un valore speciale. « Siamo contenti - dice il capomastro Massimo Esposito - A bbiamo eguagliato Pederiva (che però ha vinto dieci pali in tutto) per numero di vittorie consecutive e per di più abbiamo vinto due sabati consecutivi, quindi qualcosa in più. La tensione era a mille, temevo di non farcela soprattutto per la pubblicità fatta ultimamente da Mercato Vecchio. Dopo aver vinto cinque pali quest’anno Federico Colbertaldo ha corso solo il sabato, ma si è comportato come sempre da campione. Sono orgoglioso anche delle ragazze: una forza della natura » . E per il futuro? « Con un gruppo così devo restare » .

GLI AVVERSARI

Il Pederiva di Roberto Brufatto ha fatto di tutto, sportivamente parlando, per impedir e al centro di raggiungere l’ambito risultato, arrivando però al secondo posto con un 9 ’ 43 ’’ 20, stessa posizione, sul podio, della squadra femminile, dove i bianchi di Pederiva sono stati battuti invece da Posmon. « Siamo contenti - dice Brufatto - abbiamo fatto due belle gare » . E scherzosamente: « Il centro deve arrivare a dieci vittorie prima di parlare » . Al terzo posto, staccato di un soffio, Mercato V ecchio, con 9 ’ 44 ’’ 36. Sopra i 10 minuti tutte le altre: quarta Contea ( 10 ’ 01 ’’ 44 ) che ha vinto il duello di sempre con Busta, cui ha strappato il quarto posto degli ultimi anni. Al quinto Guarda ( 10 ’ 03 ’’ 56 ), al sesto Busta ( 10 ’ 08 ’’ 02 ), al s ettim o Caonada ( 10 ’ 10 ’’ 51 ), all’ ottav o Posmon ( 10 ’ 10 ’’ 91 ) che non è riuscita a imitare il brillante risultato della squadra femminile, vittoriosa sabato , al nono Biadene ( 10 ’ 11 ’’ 30 ) , al decim o Sant’Andrea ( 10 ’ 20 ’’ 12 ) , all’ undicesim o San Gaetano ( 10 ’ 20 ’’ 78 ) . Il primo intertempo è stato vinto da Contea con 1 ’ 11 ’’ 70 e il secondo, quello di Santa Maria in colle, da Biadene, con 4 ’ 58 ’’ 81. A un certo punto della competizione la gara è stata momentaneamente sospesa: una signora, infatti, è stata colpita da malore, forse per il caldo, e si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Anche per quanto riguarda gli atleti non è mancato qualcuno arrivato sfinito al traguardo, come ogni anno. Il capomastro di Pederiva Roberto Brufatto ha recuperato nella tenda con aiuto di ossigeno. Ben presto, però, si è rimesso in piedi.

I COMMENTI