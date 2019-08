Festival Sport e Cultura, Igor Cassina e Iosefa Idem le star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montebelluna (Tv) – Saranno due supercampioni olimpici del calibro dia tagliare il nastro del Festival Sport e Cultura di Montebelluna (Tv). Mercoledì 4 settembre, alle ore 20.30 in Piazza Dall’Armi, l’oro Olimpico di Sidney 2000 nella specialità K1 (nonché atleta femminile con più Giochi olimpici disputati in assoluto), Josefa Idem, e il primo ginnasta italiano a conquistare la Medaglia d’Oro alla sbarra ad Atene 2004, Igor Cassina, daranno ufficialmente il via al Festival Sport e Cultura, manifestazione promossa dal Comune di Montebelluna in collaborazione con Il Mosaico – Un centro da Vivere con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Treviso,Ulss 2 Marca Trevigiana e realizzata con l’importante sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo ed il contributo di Astoria Wines, Coldiretti Treviso e Latteria Soligo.Due atleti che hanno fatto la storia dello sport italiano e che a Montebelluna parteciperanno al talk-show d’apertura incentrato sullegame tra impegno e divertimento. Un argomento su cui hanno molto da dire: la Idem è infatti celebre, oltre che per i risultati sul campo, per la sua etica che l’ha portata ad essere nominata, nel 2007, membro della Commissione Scientifica per la Vigilanza e il Controllo sul Doping per la tutela della Salute nelle Attività Sportive al Ministero della Salute; Cassina, oltre che per la strabiliante bravura, si è fatto amare dal grande pubblico anche per la sua semplicità ed il sorriso aperto, diventando un esempio di come sacrificarsi per un risultato possa – e debba - essere fonte di divertimento e di grande soddisfazione.Ad affiancare sul palco i due campionissimi, oltre all’artista Camilla Bertinato che proporrà una suggestiva esibizione acrobatica, ci saranno il sindaco Marzio Favero, Ruggero Vilnai, presidente Coni Veneto, Nicola Giacopini, preside dello Iusve. Nomi di spicco dello sport veneto e nazionale che daranno l’avvio a 5 giorni di incontri, laboratori e spettacoli ideati per raccontare lo sport in modo innovativo dimostrando come la cultura sportiva abbia una fortissima valenza formativa in ogni ambito. Nulla come lo sport, infatti, riesce a sviluppare delle vere e proprie “life skills”, ovvero abilità e competenze che permettono all’individuo di esprimersi al meglio.Un tema che troverà nel Festival Sport e Cultura il suo palcoscenico d’elezione: il progetto nasce, infatti, con l’obiettivo dichiarato di portare Montebelluna e il territorio del Distretto della calzatura sportiva ad essere punto di riferimento per la divulgazione dell’importanza dello sport nelle sue diverse declinazioni, dal wellness, alla valenza ludica, al professionismo. Un grande evento che ambisce a diventare la prima manifestazione nazionale di diffusione della cultura sportiva.Ma molte altre saranno le sorprese in programma: tra i protagonisti di questa prima edizione, oltre a Josefa Idem e Igor Cassina, ci saranno anche l’atleta paralimpica e cantautrice, il celebre inviato di Striscia La Notizia, Moreno Morello, l’ex calciatoree tanti personaggi ben conosciuti dal grande pubblico.