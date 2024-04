Ospedale di Montebelluna in festa per tre parti gemellari: 4 fiocchi rosa e due azzurri

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Se non è un record poco ci manca. Nei giorni scorsi all'ospedale di Montebelluna sono stati registrati non uno, non due, ma addirittura tre parti gemellari. Tre belle notizie che l'Usl della Marca ha voluto celebrare con un post sulla propria pagina Facebook mettendo tutti i piccini, coi neo genitori, in posa. «Ecco le splendide neo famiglie con i volti sorridenti del personale della Sala Parto del San Valentino, che ha voluto immortalare e condividere questo meraviglioso lieto evento. Un caloroso benvenuto da parte nostra alle piccole Yelin e Selene, venute al mondo il 1° aprile a 34 settimane, ai dolcissimi Leonardo e Adele, dati alla luce il 9 aprile, e agli ultimi arrivati Leonardo ed Eleonora, nati l'11 aprile. Buona vita piccolini».