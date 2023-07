CONEGLIANO - Continua a tenere banco il “caso” Monica De Gennaro, complice la probabile esclusione da Europei e Pre-Olimpico del libero della Prosecco Doc Imoco Volley. Poche spiegazioni, tanti dubbi, che hanno portato i tifosi di Conegliano e gli appassionati di volley a dubitare della scelta di Mazzanti, al punto di aprire una raccolta firme online in sostegno del libero più forte al mondo. Una petizione ancora in piena fase embrionale, che ovviamente non vuole mettere voce in capitolo su un possibile re-inserimento della stessa atleta nel gruppo della Nazionale, com’è giusto che sia, quanto piuttosto a mostrare vicinanza a De Gennaro, che dalla prima partita con i colori azzurri ha dato anima e corpo per la causa in ogni competizione, spesso e volentieri sacrificando meritato riposo al termine della stagione con Conegliano. La scelta (probabilmente già fatta) ovviamente spetta a Mazzanti, ma i tifosi si sono schierati compatti attorno a De Gennaro.



LA PROTESTA

«E’ più un gesto per dimostrarle vicinanza che altro, stiamo parlando della miglior interprete del ruolo, che meno di un anno fa ha ottenuto il riconoscimento di miglior libero ai Mondiali - racconta un tifoso della Prosecco Doc - E i numeri di quest’anno testimoniano che Moki è ancora la migliore nel suo ruolo». Ciò che più ha fatto storcere il naso è la mancanza di risposte e di riconoscenza, anche se non si tratta della parola più adatta a descrivere un’atleta ben lontana dal tramonto, come dimostrato da De Gennaro nella passata stagione. «Probabilmente mi sarei aspettato un epilogo diverso con la maglia della Nazionale, se dovesse chiudere così la sua avventura in azzurro non sarebbe assolutamente un’uscita degna di lei, che ha dato tutto per questa maglia». Un pensiero sposato da tanti, tifosi della Prosecco Doc e non solo, che reputano scellerata l’idea di privarsi di De Gennaro, senza nulla togliere alle grandi qualità di Fersino, a detta di molti la possibile erede di Monica, magari non solo con l’Italia. «Ciò che lascia più l’amaro in bocca su questa esclusione è l’assenza di motivazioni vere e proprie, considerato che Mazzanti stesso l’aveva inserita nel listone delle trenta atlete convocate per la Volley Nations League» Intanto, Moki si gode il giusto riposo nella sua Sorrento, con ogni probabilità continuando ad allenarsi per arrivare nel migliore dei modi anche alla prossima stagione con la sua Imoco, la decima. Viene dunque da chiedersi cosa mai potrebbe essere cambiato in così poche settimane, mentre viene meno il concetto di ricambio generazionale paventato da alcuni a giustificazione di detta scelta. Mentre Monica ha preferito mantenere un silenzio che alcuni definirebbero assordante, Mazzanti nell’intervista di qualche giorno fa sul Corriere dello Sport ha lasciato intendere che le porte della Nazionale non sono chiuse per nessuno, Moki inclusa.



LE NAZIONALI

Mentre in Italia si continua a discutere sulle scelte di Mazzanti, è stato Santarelli a porre fine all’avventura americana dell’Italia alle Finals di Volley Nations League ad Arlington con un netto 3-0 in poco più di un’ora di gioco. Nulla da fare per le azzurre contro una Turchia che si è presentata con buona parte delle atlete titolari, contro un’Italia che ha lasciato spazio a prospetti più o meno giovani, in attesa delle convocazioni ufficiali per il ritiro pre-Europei, di cui con ogni probabilità faranno parte Paola Egonu, Caterina Bosetti, Elena Pietrini ed Alessia Orro, capisaldi del roster di Mazzanti insieme a Sylla e Danesi. Tra le convocate vi saranno anche Marina Lubian e Sarah Fahr, centrali della Prosecco Doc impegnate negli allenamenti con la Nazionale B nel corso delle passate settimane insieme ad Ekaterina Antropova, opposto di Scandicci ancora in attesa del passaporto per poter vestire la maglia azzurra.