MOGLIANO - «Ciao sono Franca, non mi riconosci più? Abito qui vicino, uno dei prossimi giorni vieni che ti offro un caffè. Intanto fatti abbracciare». Sono queste le parole, accompagnate da modi gentili, con cui una truffatrice è riuscita a derubare un anziano, a cui ha sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Dentro c’erano tutti i documenti e circa 150 euro. Ma ad amareggiare il pensionato di 76 anni non è la somma rubata né la seccatura dell’iter che lo attende per rifare i documenti. Bensì sapere che qualcuno ha approfittato della sua ingenuità.



L’episodio è andato in scena ieri mattina verso le 10 a Mogliano. Antonio stava passeggiando con il suo cane in via dello Scoutismo quando all’improvviso ha visto scendere da un’utilitaria bianca una giovane donna, dai capelli rossicci. Portava occhiali da sole e mascherina. Gli si è avvicinata e lo ha salutato con enfasi, fingendo di conoscerlo da tempo. La falsa presentazione, l’invito a prendere un caffè in un crescendo di confidenza culminata in quell’abbraccio inaspettato. l Senza neppure dare alla vittima il tempo di rispondere. «È successo tutto in pochi istanti. Poi lei si è allontanata in fretta - racconta l’anziano -. Il complice la stava aspettando in macchina, nel parcheggio del supermercato Alì, già col motore acceso». Solo a quel punto il pensionato ha incastrato i tasselli temendo di essere caduto vittima di un furto con l’ormai collaudata tecnica dell’abbraccio. La tasca vuota ne era, purtroppo, la conferma. «Avrei dovuto dubitare di quella donna fin da subito: occhiali e mascherina erano un modo per camuffare l’identità» - si rimprovera l’anziano, che non ha notato accenti particolari nella sua voce. Al 76enne non è rimasto altro che denunciare l’odioso episodio ai carabinieri, nella speranza che individuino la ladra e il suo complice e gli restituiscano la refurtiva. Nel frattempo ha lanciato anche un appello su Facebook per mettere in guardia i concittadini. E offline aggiunge: «Servono più controlli, furti e raggiri succedono sempre più spesso».