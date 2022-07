Furti nelle abitazioni: marocchino pregiudicato bloccato in auto con gli arnesi da scasso

MOGLIANO - Sabato sera, 9 luglio, in piazza Saragat i carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, un 36enne cittadino marocchino, domiciliato a Mogliano, nullafacente, gravato da pregiudizi di polizia, che deve espiare la pena 8 mesi e 18 giorni di reclusione, per dei furti in abitazione commessi nei giorni 7 e 8 settembre 2017, a Mogliano Veneto. All'atto dell'arresto l'uomo era in auto con un cittadino albanese 27enne, anch'egli gravato da pregiudizi di polizia, che è stato denunciato per favoreggiamento personale. L'arrestato è stato anche trovato nella disponibilità di un coltello e di arnesi da scasso che gli sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato associato alla casa circondariale di Santa Bona