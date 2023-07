«Se non mi lasciate vedere mia moglie, mi do fuoco»: 59enne in casa di riposo con benzina e accendino

TREVISO - «Se non mi lasciate vedere mia moglie, mi dò fuoco». Attimi di paura stamattina, 15 luglio, davanti alla casa di riposo di "Città di Treviso" di via Di Fulvio, nel quartiere di Santa Bona. Un 59enne in carrozzina, verso le 10.30, si è presentato davanti alla struttura con una bottiglia di benzina e un accendino. Un gesto di protesta che, se non fosse stato per l'intervento della polizia, avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. A spingere l'uomo a questo "ultimatum" sarebbe stata l'esasperazione di fronte a paletti troppo stringenti nelle visite: al 59enne infatti è consentito far visita alla moglie ma solo in presenza degli assistenti sociali. La casa di riposo ha allertato subito polizia e 118. Gli agenti sono riusciti a sfilargli combustibile e accendino scongiurando il peggio. Poi l'uomo è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale Ca' Foncello.