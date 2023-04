VIDOR (TREVISO) - Una minaccia di morte, la terza nel giro di quattro anni. E ancora una volta nel mirino ci finisce Beatrice Da Riva, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Ieri mattina, 15 aprile, a un albero davanti al cimitero, a poca distanza dal centro, è stato appeso un cartello di cartone con scritto: “Beatrice Da Riva, il tuo posto è il cimitero”. Parole inquietanti che, purtroppo, non sono nemmeno le prime. In due precedenti occasioni, nella stessa zona, sono apparsi altri messaggi analoghi: sempre messaggi di morte, sempre parole durissime. E ancora una volta la mano che ha colpito pare la stessa: grafia e cartello di cartone sembrano infatti i medesimi. Da Riva ha sporto denuncia contro ignoti e le indagini sono in corso. È la seconda volta che lo fa. L’unica volta che non si è presentata ai carabinieri è stata la prima per il semplice motivo che quel cartello è passato inosservato e ha preferito soprassedere. Ma adesso no. E subito il partito ha fatto quadrato attorno a una donna presa di mira da non si sa chi.

Minacce di Morte alla Da Riva, la vicinanza della politica

«Fino a oggi - spiega il consigliere regionale Tommaso Razzolini - abbiamo cercato di non fare troppa pubblicità a questi episodi limitandoci a sostenere il nostro consigliere e a denunciare gli episodi alle autorità. Ma questa volta abbiamo ritenuto il caso rendere pubblico quanto sta accadendo. Si tratta di fatti molto gravi e la situazione è estremamente delicata perché parliamo di una giovane donna che è anche mamma». Solidarietà è stata espressa anche da Elena Donazzan, assessore regionale con delega alle Pari Opportunità e dalla vicepresidente della Provincia Martina Bertelle. Il partito, insomma, si è mobilitato. «Quello che è accaduto questa mattina a Vidor è inaccettabile e merita una ferma condanna verso l’autore del gesto - dice Donazzan - è già il terzo episodio, nel giro di qualche anno, che vede minacciata l’incolumità del consigliere comunale vidorese Beatrice da Riva. Da assessore regionale alle Pari Opportunità, insieme al consigliere regionale Tommaso Razzolini ed alla Vicepresidente della Provincia Martina Bertelle condanniamo fortemente tale gesto nei confronti della Consigliera Beatrice Da Riva». In attesa che le indagini facciano luce su quanto accaduto, Donazzan si stringe alla rappresentante di FdI in consiglio comunale: «Chi la conosce può ritrovare in lei sempre grande disponibilità e trasparenza. Queste minacce sono ingiustificate e da veri vigliacchi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Beatrice», conclude l’assessore.