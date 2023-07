MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Miele senz’oste a Mogliano. Potrebbe essere definita così l’iniziativa lanciata da Diego Bortolato, titolare della società agricola Abm. Nelle scorse settimane ha installato una casetta di legno nella campagna lungo via Selve, poco distante dall’incrocio con la provinciale 106. All’interno c’è una serie di vasetti di miele, da 500 grammi e da un chilo, prodotti direttamente dallo stesso apicoltore nelle campagne circostanti, tra tarassaco, acacia e una lunga serie di fiori spontanei e siepi. E chiunque passi per quella via può prenderne uno, lasciando i soldi all’interno della casetta. Il prezzo è riportato sulla parte interna della porta. Alla base di tutto c’è la fiducia. E finora le cose sono andate bene.

Miele self service, lo si compra in una casetta "senza l'oste"

«Fino a questo momento non ci sono stati problemi. Nessuno ha preso dei prodotti senza pagare – conferma Bortolato – anzi, l’iniziativa ha raccolto anche un consenso che all’inizio non avevo messo in conto». Non è nemmeno stato necessario fare pubblicità. Già dallo scorso aprile la nuova casetta del miele di Mogliano ha fatto parlare di sé sui social network, raccogliendo solo commenti positivi. Il titolare della società agricola ha pensato a tutto. Nella casetta di legno sono stati ricavati dei piccoli ripiani che ospitano i vasetti di miele, di diverse qualità e misure. Sulla sommità c’è una piccola finestrella che funge da cassa: chi paga in contati può lasciare i soldi qui, prendendo eventualmente ciò che serve come resto. Ma non solo. È stato inserito anche un Qr Code che consente di pagare il miele attraverso il sistema mobile Satispay. «Il miele fa bene a chi lo produce e a chi lo consuma», si legge nel foglio che dà il benvenuto a chi apre la porta della casetta. Quanto costa il miele? Anche questo è indicato nell’anta trasformata in una bacheca: 10 euro per il miele millefiori da un chilo e 6 euro per il miele millefiori da 500 grammi. «Prendi l’occorrente e lascia l’equivalente – è l’invito – puoi pagare in contati qui sopra oppure con Satispay». Quest’ultimo è un segno dei tempi. Neppure il miele senz’oste può fare a meno della tecnologia. È un servizio in più. Anzi, probabilmente per un’iniziativa del genere è ancora più agevole rispetto ai contati. Alla base di tutto, però, c’è sempre e solo una cosa che non si può costruire con algoritmi o attraverso l’intelligenza artificiale: la fiducia nelle persone. E questo è forse l’aspetto più importante per Diego Bortolato, apicoltore che fin da bambino è stato affascinato dalla passione del padre per la cura delle api e il rispetto della biodiversità, portando poi avanti il testimone nel miglior modo possibile.