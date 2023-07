PADOVA - Si chiama BeeshopQueen l’ape regina che darà vita ad un’altra famiglia di api al Parco Morandi. L’arnia è stata consegnata all’amministrazione dai commercianti di via San Fermo-Borromeo riuniti nell’associazione Shopapemus. L’inserimento della nuova famiglia, composta da oltre 40.000 api con la loro ape regina, è nata dall’iniziativa dei commercianti che lo scorso maggio in occasione del festival Shopapower, hanno organizzato una caccia al tesoro per i più piccoli per far scoprire, attraverso domande e curiosità, il meraviglioso mondo delle api.

L’evento è stato promosso in collaborazione con Bee It, Società Benefit che attraverso il ricavato della vendita di cosmetici virtuosi realizza oasi apistiche attraverso la rigenerazione dei terreni, la piantumazione di piante e fiori nettariferi con l’immissione di nuove api regine.



L'inaugurazione

Presenti all’insediamento oltre ai commercianti, l’assessore Antonio Bressa e Paola di Feo, fondatrice di Bee It, tutti in tuta gialla da apicolture per proteggersi da eventuali punture, accompagnati da un apicoltore che hanno installato la nuova arnia e apposto una targa per ricordare l’iniziativa. « Si tratta di un’iniziativa che nasce dall’intraprendenza dei negozianti di via San Fermo, che grazie alla collaborazione con Bee It, hanno donato quest’arnia al Comune e a tutti i cittadini. Abbiamo installato l’arnia al Parco Morandi nell’area dedicata all’apicoltura - ha spiegato l’assessore - le api, come sappiamo, sono importanti perché fondamentali per la tutela della biodiversità e per preservare il nostro ecosistema. Al Parco Morandi, nelle 15 arnie già presenti, ci sono circa 80.000 api per ogni arnia, ovvero circa un milione in totale. Anche piccole iniziative come questa possono fare la differenza e come amministrazione, in continuità con gli obiettivi che ci hanno fatto diventare Padova città amica delle api, vogliamo sviluppare il più possibile all’interno della città spazi sicuri dove le api possano svolgere la loro importantissima funzione e allo stesso tempo intendiamo agire con azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, come questo nuovo inserimento » .

Il miele