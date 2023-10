VENEZIA - Novantacinque chili di miele è il “bottino” raccolto grazie alle quattro arnie collocate in quello che è stato rinominato “Il giardino delle api”, negli spazi di Thetis, all’Arsenale Novissimo.

E ieri è stata l’occasione per presentare l’abbondante risultato del progetto messo in campo da Coldiretti e Thetis, grazie all’esperienza di Emanuele Marchesan, apicoltore di Caorle, che ha “fornito” le arnie attorno a cui giravano circa 30/35mila api ciascuna.

95 chili di miele

Un progetto nato con il desiderio di far conoscere il giardino dell’Arsenale, poco frequentato, (c’erano il direttore Giovanni Pasquali e l’arch. Matteo Furian in rappresentanza di Wigwam Club Giardini storici), ma anche di dare un messaggio ai ragazzi, per contribuire al benessere dell’ambiente.

C’erano i rappresentanti delle aziende “Vivai Berti SAS” e “RivaVerde” che hanno partecipato attivamente al progetto e soprattutto c’erano loro, i bambini di seconda elementare della scuola Diaz di Castello, che avevano preso parte alla prima fase della collocazione delle arnie e ora hanno visto la riuscita dell’esperimento.

Perchè questi insetti, che sono diventati il simbolo della sostenibilità e che Thetis ha deciso di “adottare”, usando il miele come “gadget” aziendale, hanno un raggio di azione di circa 3 chilometri, e non era facile che si concentrassero e rimanessero nella zona. Dove evidentemente si sono trovate molto bene, dato il raccolto sorprendentemente abbondante.

«Con grande entusiasmo abbiamo messo in campo questo progetto con Thetis - ha detto la presidente di Coldiretti Tiziana Favaretto - si tratta infatti di un tassello in più per avvicinarci a promuovere uno sviluppo green, guardare al futuro con una maggiore attenzione all’ambiente, ad una agricoltura sostenibile tenendo conto dell’impatto che generiamo con le nostre azioni. Da oltre vent’anni lavoriamo con gli insegnanti per educare i più piccoli a guardare con occhi curiosi e rispettosi l’ambiente che ci circonda, conoscendo il territorio e il lavoro degli agricoltori. Ben vengano progetti come questo che rappresenta un esempio concreto, un modello da seguire con una ricaduta ambientale, sociale e culturale positiva».

Coldiretti Venezia quest’anno continuerà a dedicarsi alle api con il progetto “Viva le api” coinvolgendo migliaia di bambini delle scuole primarie della città metropolitana che hanno già dato la loro adesione per conoscere il magico mondo delle api attraverso una lezione con l’apicoltore.