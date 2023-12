CEREGNANO (ROVIGO) - Tanta gente per l’inaugurazione, ieri, del nuovo centro di servizio apistico di Pezzoli nel Museo de La Boje. Il centro è destinato a diventare un punto di riferimento per gli apicoltori, con obiettivo principale la formazione attraverso convegni e seminari dedicati. Sarà luogo di apprendimento e condivisione, dove i professionisti e appassionati potranno approfondire la conoscenza sul mondo delle api contribuendo così alla salvaguardia di questi preziosi insetti. Una sala sarà dedicata alla smielatura con tanto di invasettatrice a disposizione degli apicoltori. Soddisfazione e tanto entusiasmo dal presidente Gerardo Meridio dell’Associazione regionale apicoltori del Veneto. «Noi apicoltori siamo una grande risorsa per l’agricoltura - ha sottolineato - siamo circa tremila nonostante sia diventato sempre più difficile fare l’apicoltore. Stiamo portando avanti diversi progetti, come “l’autostrada delle api” nella Pedemontana e il progetto Angola che ha permesso di portare le nostre competenze in questa terra dalle grandi potenzialità nel settore».

IL CASO

Quasi commosso il sindaco di Ceregnano, Egisto Marchetti. «Qua c’è tanto lavoro da fare e tanti progetti da realizzare». Presenti anche la delegata provinciale Asia Trambaioli che ha comunicato l’appoggio dell’amministrazione provinciale all’iniziativa che trova un gran supporto dalla Regione, rappresentata per l’occasione del presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, dall’assessore Cristiano Corazzari e dalla consigliera Laura Cestari. «Il Polesine offre una grande opportunità per l’apicoltura – ha detto Corazzari – ci sono grande sensibilità sulla produzione di miele e attenzione all’ambiente. Le api sono anche un formidabile indicatore ambientale. In Polesine siamo fra i primi in Veneto, e quest’anno Rovigo ha battuto tutti, come produzione e qualità del miele con ben delle specificità prodotte: il miele del Delta del Po e il miele rosso».

Il centro di Pezzoli è il terzo in Polesine dopo Ca’ Capellino nel Delta del Po e Bergantino in Alto Polesine. «La Regione – ha ribadito Laura Cestari – è molto attenta a questa realtà».

Solidarietà agli apicoltori, quest’anno colpiti da un crollo di produzione dell’80%, da parte del presidente del Consiglio regionale Ciambetti. «Do un consiglio agli amministratori locali – ha detto – coinvolgete gli apicoltori per sensibilizzare sull’importanza di sostenere questo mondo soprattutto nelle scuole». Presenti inoltre il presidente del comitato provinciale, Vincenzo Citro, e il referente della centro di Pezzoli Lodovico “Fausto” Romani, che sarà disponibile tutti i sabato mattina per dare informazioni e raccontare il suo grande sapere sulle api e sui suoi prodotti.