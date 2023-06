Un Parco per le api a Mogliano Veneto: salvaguardia, didattica e verde Ecco come sarà

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Il nuovo parco comunale sarà delle api.

Si tratta di un progetto che consiste nella trasformazione di un'area comunale di oltre 13mila mq, attualmente incolta, in un vero e proprio parco con specie arboree ed erbacee, come piante perenni mellifere da sole e da zone umide, oltre ad infiorescenze a semina stagionale, adatte a creare un habitat favorevole ad un apiario.

Dall'idea al progetto: ecco come sarà il parco delle api

L’idea nasce dalla convinzione dell’amministrazione comunale che promuovere la salvaguardia degli insetti impollinatori abbia un fondamentale ruolo ambientale per il Pianeta, considerato che oltre il 75% delle colture alimentari mondiali e il 90% delle piante spontanee dipendono dall’impollinazione operata dalle api. Recentemente divenuta di proprietà comunale, la zona che ospiterà il Parco delle Api è situata lungo il Terraglio, tra la frazione di Marocco e il centro città. L’area sarà di facile accessibilità per pedoni e ciclisti, in quanto verrà collegata tramite un ponticello alla futura pista ciclopedonale prevista tra Mogliano Veneto e Venezia (lungo il Terraglio). L’importo totale dell’opera, pari a 110mila euro, è stato finanziato con la variazione di bilancio approvata ieri, martedì 14 giugno, e probabilmente beneficerà per buona parte di un finanziamento provinciale.

La funzione didattica

Oltre ad avere una valenza ambientale, avrà anche una importante funzione didattico-educativa. L’apiario, infatti, sarà l’occasione per ospitare le visite degli studenti delle scuole del territorio, favorendo la conoscenza del ruolo ecologico svolto dalle api e delle caratteristiche attribuibili agli ambienti adatti al loro mantenimento. «Continua l’attività dell’amministrazione comunale per seguire in maniera pedissequa le missioni identificate dal PAESC; con questa nuova area verde pubblica, non solo si migliora la qualità della vita dei cittadini ma si dà un importante aiuto alla biodiversità, gli insetti impollinatori infatti permettono ai nostri territori di essere rigogliosi e fertili - commenta il sindaco Davide Bortolato - Ricordiamoci quello che diceva Albert Einstein, se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita».