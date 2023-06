Maxi alveare a Villa Colussi di Motta di Livenza: strada chiusa per recuperarlo e trasferirlo in un'altra zona

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, lunedì 5 giugno, in via Riviera Scarpa a Motta di Livenza per la presenza di un grosso alveare di api. Si trovava sulla facciata di Villa Colussi, edificio di pregio chiuso però da diversi anni. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco vista la presenza sempre più massiccia degli insetti.

L'intervento

Sul posto, verso le 11:30, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, sono giunti anche i colleghi con l'autoscala dal comando di Treviso. Hanno operato anche due apicoltori, saliti sull'autoscala con le apposite protezioni. La strada, nel frattempo, è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale.

I tecnici hanno recuperato vive tutte le api che, successivamente, sono state trasferite in un luogo sicuro. La scena è stata seguita da residenti e passanti. Presente anche il neo vicesindaco Umberto Perissinotto, peraltro ex vigile del fuoco: «Si è trattato di un intervento importante non solo sotto il profilo della sicurezza ma anche per quanto riguarda l'ambiente. Le api sono animali protetti e sono sinonimo di vita. Era necessario poterle recuperare e trasportarle in un luogo sicuro». L'intervento si è concluso intorno a mezzogiorno.