MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Se non è record, poco ci manca. Hanno da poco compiuto 70 anni di vita insieme, le cosiddette nozze di titanio. Una vita uno accanto all’altra, nonostante i tanti problemi e gli immancabili ‘terremoti’ della vita che hanno affrontato lungo i decenni. Sempre senza mai perdersi di vista, anzi. Grande festa dunque martedì scorso a Motta per l’invidiabile traguardo tagliato da Pietro Crovato, 94 anni, ex muratore, e dalla moglie Clara Cusin, che proprio ieri, 1 dicembre, di anni ne ha compiuti 93. Gli "sposini" infatti convolarono a nozze nella chiesa della frazione Villanova il 28 novembre 1953. Le messe e i matrimoni allora si celebravano in latino, mentre in quei giorni in Italia il presidente del Consiglio era Giuseppe Pella, succeduto da qualche mese ad Alcide De Gasperi. Al di là del Tevere regnava papa Pio XII, mentre Trieste, reduce qualche giorno prima da una rivolta, non è ancora italiana. Da allora è passata un’epoca ma Pietro e Clara sono ancora qui a festeggiare insiem e . Alla festa hanno partecipato i figli Marialuisa, Emanuela, Patrizia, Giacomo e Pierluigi con le loro famiglie.