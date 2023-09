La mamma del 17enne ucciso da un poliziotto ubriaco: «Quando avrà un figlio e capirà cosa mi ha tolto, forse lo potrò perdonare»

TREVISO - La mamma di Davide Pavan torna a parlare della tragedia che ha stravolto la sua famiglia. Lo fa ora che ha ricevuto il conto delle spese di pulizia della strada per l'incidente che ha coinvolto e ucciso il suo ragazzo. Il 17enne di Morgano, era stato travolto a Paese la sera dell'8 maggio del 2022 da Samuel Seno, 31enne trevigiano, poliziotto e rugbista in forza all'Ufficio stranieri della questura di Treviso. L'agente tornava da una festa del rugby: all'uscita da una curva ha invaso la corsia opposta centrando in pieno lo scooter del ragazzo, morto sul colpo. La Golf viaggiava a più di 80 all'ora e l'alcoltest sul conducente ha registrato un tasso alcolemico di 1,50 alla prima rilevazione e 1,26 alla seconda. Per mamma Barbara Vedelago e papà Claudio Pavan al dolore per il lutto si è aggiunta la sensazione di essere stati "traditi" dalla giustizia.

Ora la mamma di Davide trova la forza di parlare, con grandissima dignità, malgrado lo strazio. «Auguro- dice - all'investitore di avere una famiglia e dei figli.

Quando prenderà in braccio suo figlio e lo guarderà negli occhi capirà cosa mi ha tolto e l'inferno che mi ha regalato. Solo allora forse, ma non è detto, potrò perdonarlo».