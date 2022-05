Samuel Seno, il poliziotto rugbysta di Treviso che ha ucciso il 17enne Davide Pavan

PAESE (TREVISO) - Un ragazzo di 17 anni è morto l'8 maggio a Paese (Treviso) nello scontro tra lo scooter di cui era alla guida ed un'autovettura, che proveniva in senso opposto. La vittima, Davide Pavan, risiedeva in un comune vicino, a Morgano (Treviso). L'automobilista coinvolto nell'incidente nel quale ha perso la vita il ragazzo di 17 anni è Samuel Seno un poliziotto di 28 anni in servizio nella Questura di Treviso e residente a Montebelluna. Ora si trova agli arresti domiciliari: gli accertamenti alcolimetrici hanno rilevato nell'uomo un tasso di positività superiore ai limiti di legge. I due veicoli del sinistro sono stati sequestrati. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

