CARBONERA (TREVISO) - Pezzan di Carbonera rischia di vedere chiuso, a tempo indeterminato, il forno “Pane di Marca”, diventato un importante punto di riferimento per la vita della frazione. Da ieri mattina sulla porta del panificio, in via Cal di Breda 10, campeggia il cartello “Scusateci! Chiusi!”. Il cinquantenne titolare e panettiere, Fabio Magoga, venerdì poco dopo le 9 è stato colpito da infarto, mentre si trovava nel laboratorio, posto nel retro della bottega di vendita con annessa caffetteria.



LA GRANDE PAURA

Fortunatamente l’artigiano non era solo quando ha avvertito le prime avvisaglie dell’attacco cardiaco. La moglie Martina Spadari e la commessa Paola Bortoluzzi, che stavano servendo i clienti, si sono accorte che stava molto male, lamentando una fortissima compressione al torace, ed hanno chiamato la centrale del 118. Nel giro di pochi minuti a Pezzan sono accorse l’ambulanza e l’auto medica. Il tempestivo intervento degli operatori del Suem ha salvato la vita a Magoga, che ha perso conoscenza ed è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato all’ospedale Ca’ Foncello. Al suo arrivo già lo attendeva in sala operatoria un’equipe dell’unità di cardiochirurgia, per sottoporlo ad un intervento. L’operazione è riuscita, Magoga si è ripreso ma ora dovrà seguire il percorso riabilitativo prima di tornare alla sua attività. Venerdì mattina sono stati momenti di tensione e paura anche per i clienti che si trovavano nel panificio. Persino la moglie del panettiere è stata colta da un lieve malore, mentre i medici stavano stabilizzando il marito. Ma nel giro di poco tempo si è ripresa e già nel pomeriggio era di nuovo al suo posto, a distribuire il pane prenotato in precedenza.



LO STOP

Da ieri, però l’attività è ferma in attesa di trovare chi possa, temporaneamente, prendere il posto di Fabio Magoga. L’artigiano non ha assistenti, sforna da solo le specialità per cui è noto anche oltre Pezzan:clienti arrivano da tutto il circondario, tra Vacil, Lancenigo, Vascon e Biban. Insieme al panificio Sozza, “Pane di Marca” è l’unico forno di Carbonera a tenere alta la bandiera del buon pane di qualità, prodotto con lievitazione lenta senza acceleratori, lavorazione rigorosamente a mano, nessun uso di conservanti e nemmeno di semilavorati di provenienza industriale. Fabio e Martina abitano, insieme alle due figlie, a San Bartolomeo di Breda. Nel 2009 hanno rilevato l’attività di via Cal di Breda dai precedenti gestori Romeo Bortoluzzi e Laura Zara (deceduta nella primavera scorsa). Subito si sono fatti apprezzare per la bontà dei prodotti e l’atmosfera di familiare cordialità della bottega, in cui molti sostano per assaporare un caffè mentre acquistano il pane. Adesso l’affezionata clientela fa il tifo per la pronta guarigione di Fabio e la riapertura del panificio.