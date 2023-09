CASALE SUL SILE (TREVISO) - Due gravi lutti in una manciata di giorni hanno segnato profondamente l'intera comunità di Casale sul Sile. Giovedì si è spenta Alessandra Losito, mamma di 54 anni, dopo una lotta contro una malattia che purtroppo ha fatto il suo inesorabile corso. E solo tre giorni prima, lunedì, era improvvisamente mancato Stefano Bergamo, 58 anni. Le due storie personali sono state diverse. Accomunate però dallo stesso, tragico destino.

La malattia di Alessandra

Alessandra Losito nell'ultimo periodo è stata costretta a confrontarsi con un grave problema di salute, che si è fatto via via sempre più pesante. Fino all'altro ieri, quando il suo cuore ha smesso di battere. «È stata una donna forte che ha combattuto a lungo» dicono i conoscenti. Lascia il marito Stefano e la figlia Alessia, oltre al fratello Giuseppe e al papà Leonardo. La data del funerale è già stata fissata. L'ultimo saluto le verrà dato nel primo pomeriggio di mercoledì, alle 15.30, nella chiesa arcipretale di Casale sul Sile.

Un malore colpisce Stefano

Stefano Bergamo, invece, originario della frazione di Conscio, non aveva avuto alcuna particolare avvisaglia. Stando a quanto viene riferito, si sentiva in forze. Ma lunedì pomeriggio è stato colto da un malore improvviso mentre si trovata nel giardino della casa di alcuni amici nella zona di Dese, località del comune di Venezia. A quanto pare è stato vittima di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il medico intervenuto nell'abitazione di Dese non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Stefano lavorava come operaio alla Vetrofond di Casale, azienda specializzata nella lavorazione artistica del vetro e nella realizzazione di opere artigianali per l'illuminazione. Da alcuni mesi era in cassa integrazione. Nonostante il soprannome di "Orso", però, non aveva mai perso il sorriso che lo contraddistingueva. Era conosciuto e benvoluto da tutti. «Un ragazzo simpatico, veramente di compagnia è il ricordo degli amici sempre disponibile e sempre pronto a fare festa. Siamo davvero senza parole».

«Ciao "Orso" - si legge in uno dei messaggi che si sono moltiplicati sui social dopo la notizia della scomparsa - restano e resteranno tanti bei ricordi delle tante feste fatte assieme. Fai buon viaggio». Fino a qualche tempo fa Stefano Bergamo abitava nella zona di via del Carmine. Di seguito si era trasferito dalla compagna a Preganziol. Oltre a lei, ha lasciato la mamma Maria e il fratello Andrea. Il funerale verrà celebrato questa mattina, alle 10.30, nel santuario di Conscio. Adesso è il momento del dolore più profondo. E tutta la comunità di Casale sul Sile si stringe idealmente attorno alle due famiglie.