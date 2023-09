Infarto mentre gioca a softair nei boschi, 45enne salvato dall'amico infermiere

BORSO DEL GRAPPA - Un uomo di 45 anni ha avuto un infarto mentre giocava a softair (gioco basato sulla simulazione di azioni militari, conosciuto anche come il gioco della guerra) nella mattina di oggi, 10 settembre, verso le 11.30 nel bosco adiacente all'azienda agricola-agriturismo De Lucchi a Borso del Grappa. Per sua fortuna nel gruppo di softair c'era un infermiere che è prontamente intervenuto praticandogli le manovre di rianimazione fino all'arrivo del medico ed equipaggio sanitario del Suem di Pedemontana Emergenza ODV e dell'elicottero di Treviso. Il 45enne è stato trasferito d'urgenza in cardiochirurgia al Ca Foncello di Treviso dove è stato operato.

