CONEGLIANO (TREVISO) - Uno su tremila. È questa l'incidenza della malattia rara, la neurofibromatosi, che ha colpito il piccolo Cesare. Una percentuale che può far sentire soli. Per questo Valentina Mastroianni, che vive con la sua famiglia a Conegliano, ha voluto condividere la sua storia, fatta di resilienza, amore e sorrisi prima sui social con una comunità che conta 300mila followers e poi con un libro. "La storia di Cesare", edito De Agostini, è disponibile in libreria dal 26 settembre e verrà presentato in anteprima oggi alle 18.30 al Teatro Accademia di Conegliano.

Il libro

«L'idea del libro è nata un po' come quella di aprire le pagine social - racconta Mastroianni - dal desiderio di condividere la nostra storia e far sentire meno sole tutte quelle famiglie che passano dei momenti bui come i nostri. Grazie al libro ho potuto avere uno spazio più ampio per raccontare non solo questi ultimi anni, ma anche la mia storia e come la vita ci ha preparato a questo viaggio». Valentina non ha sempre avuto una vita facile, ma quando è arrivato il marito Federico si è sentita invincibile e insieme hanno avuto tre figli, "il dolce" Alessandro e "l'uragano" Teresa, e infine Cesare, il "biondo di casa".

La scoperta della malattia

Tutto sembra perfetto finché un giorno compare una macchiolina color caffellatte sulla pelle del più piccolo. Ha solo 18 mesi quando compare il primo di una serie di tumori, che gli ha causato la perdita della vista. Negli ultimi mesi, Cesare ha affrontato una dura ricaduta contro la neurofibromatosi, ma sua mamma ha sempre guardato avanti con speranza. Nonostante le difficoltà, Cece affronta il dolore e la malattia con tanto umorismo, trasmettendo una grande forza e resilienza. «Ancor prima di Cesare, avevo talmente tanto da raccontare che le mie amiche mi dicevano che avrei dovuto scrivere un libro - confida Valentina - La proposta di De Agostini è caduta a fagiolo, in un momento in realtà terribile. Verso febbraio e marzo, quando mi hanno contattato, Cesare non stava molto bene. Nei momenti più brutti cerco sempre un obiettivo, un risvolto positivo per concentrare le mie energie e portare via i pensieri negatici. È stata la cosa giusta al momento giusto».

Il sostegno

Ad essere raccontata non è però solo la malattia. È la storia anche di Valentina, che prima di essere mamma è stata bambina, adolescente e donna, con una vita non sempre semplice ma affrontata a testa alta. Il libro appena pubblicato sta già riscontrando un caloroso entusiasmo. «Mi sono arrivati tanti commenti positivi da chi l'ha già acquistato. Molti mi dicono che insieme al libro bisognava includere anche dei pacchetti di fazzoletti per le lacrime. Non sono pianti di tristezza ma di empatia e immedesimazione, trovo nella loro commozione molta umanità che delle volte manca nella vita di tutti i giorni». "La storia di Cesare" è appassionante e commovente, perché incredibilmente vera. È la storia di coraggio e forza, ma soprattutto di amore per la vita.