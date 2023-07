Diagnosticata la demenza a fratellinio di 2 e 6 anni, i genitori: «Siamo devastati, non vivranno a lungo»

Una diagnosi "terrificante". Perché i genitori hanno scoperto che i loro due figli dovranno lottare con convulsioni, rallentamento dello sviluppo e demenza infantile a causa di una malattia rara.

Quando Kristian Tucker, 31 anni, e Bryden Tucker, 34 anni, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio nel 2021, erano molto contenti. Michael, però, che ora ha 6 anni, ha iniziato a mostrare sintomi di ritardo.

Il papà Kristian Tucker, di Spokane, Washington, ha detto a Newsweek che le crisi di Michael sono iniziate all'età di 3 anni e "hanno continuato a peggiorare man mano che cresceva". I farmaci non funzionavano, il che ha lasciato i medici perplessi su quale potesse essere la condizione.

A febbraio, i risultati di un test genetico hanno portato alla diagnosi, che ha rassegnato Michael a una vita breve e difficile, segnata da ritardi nello sviluppo, perdita delle capacità motorie e declino cognitivo con conseguente demenza in tenera età. "Dopo il test genetico, ci è stato detto che Michael ha la malattia di Batten di tipo 2 nell'aprile 2023. Non ne avevamo mai sentito parlare prima, ma ero inorridito. Quando l'abbiamo scoperto per la prima volta, ci è stato detto che la durata media della vita è di circa 8-12 anni", ha detto Tucker. "Non potevo credere che mi sarebbero rimasti solo un paio d'anni con il mio bambino e che avrebbe sofferto così tanto".

La diagnosi è stata scioccante per la famiglia Tucker, ma non hanno avuto il tempo di pensare alle ripercussioni prima di essere colpiti dal colpo successivo. Anche i due fratelli di Michael, Talia, 4, e Oliver, 21 mesi, hanno dovuto essere testati per la condizione in quanto non è raro che la malattia colpisca più fratelli. Nel maggio 2023, un mese dopo aver scoperto il destino di Michael, la famiglia Tucker è stata nuovamente devastata nello scoprire che anche Oliver ha il gene.