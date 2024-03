NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Marzia ed Enrico Casagrande, fratelli e figli d'arte, insieme anche sul campo da basket. Non capita tutti i giorni di vedere una donna all'interno di una squadra maschile di basket. Ancor meno frequente è che tale donna sia la sorella di uno dei giocatori. A Nervesa invece è successo. La 32enne Marzia e il 24enne Enrico, infatti, non solo condividono l'attività lavorativa, dato che lavorano fianco a fianco in pizzeria, la Fontanina di Arcade, ma, nonostante gli 8 anni di differenza, vanno a braccetto anche sul campo da basket. E nei giorni scorsi hanno vissuto la bella emozione di giocare assieme una partita nel campionato amatoriale.

Una gioia incredibile sia per loro sia per la mamma, Daniela Grosso, che nel 1981 vinse lo storico scudetto con la Pagnossin Treviso. «Tutto ciò - spiega Martino Gottardi, a sua volta giocatore della società Amatori Basket Nervesa - è stato possibile grazie al fatto che la società quest'anno ha ottenuto dal Csi la possibilità di far giocare un'atleta nel campionato open maschile, seppur limitatamente alla fase provinciale». E così, nella partita contro gli Onigo Wild Pigs Marzia ha debuttato reallizzando anche un bella tripla dall'angolo, a dimostrazione che classe e competitività non hanno sesso.