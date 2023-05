ALBIGNASEGO (PADOVA) - Ben 1.375 euro. A tanto ammontano le donazioni raccolte al torneo solidale di venerdì sera ad Albignasego per la famiglia del piccolo Mario Zampella, il bambino padovano affetto dalla rarissima sindrome di Chops. A dare il calcio d'inizio a questo quadrangolare è stato proprio il piccolo Mario, che con l'energia dei suoi due anni è poi rimasto tra le braccia della mamma ad assistere alle partite e a fare il tifo per il papà Giovanni, nella maglia verde della squadra del sindacato di polizia Coisp, formazione per la quale ha allacciato gli scarpini. Ed è stata proprio la sua squadra a vincere il torneo, dopo avere sfidato fino ai rigori i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Maserà di Padova ed essere approdati alla finale contro TvPressing, la rappresentativa dei giornalisti del Veneto, battendoli per tre gol a uno e consegnando ai cronisti un comunque glorioso secondo posto. Medaglia di bronzo per i professionisti sanitari di Schiavonia, la consolidata squadra di "Quelli del Mercoledì".

La solidarietà

«Le associazioni presenti alla sfida rappresentano categorie che nella propria vita professionale hanno una spiccata devozione nell'aiutare le persone che hanno davvero bisogno - ha sottolineato Luca Buccolieri, segretario provinciale generale del sindacato di polizia Coisp Padova - La solidarietà è uno dei valori più importanti per una società sana, il nostro impegno e augurio è quello di dare una speranza al piccolo Mario e a tutti i bambini affetti dalla malattia Chops. Un sentito ringraziamento va al vicesindaco del Comune di Albignasego e assessore allo Sport, Gregori Bottin, che tanto si è prodigato per l'organizzazione e che ha aperto la serata, ma anche all'associazione Sanitari, all'associazione Giornalisti Veneto, alla Croce Rossa Italiana di Maserà, alla Federazione Aia di Este e allo sponsor Emporio Sport di Albignasego per la vicinanza data. Si è trattato di un'esperienza bellissima nel segno della solidarietà. Grazie a tutta questa generosità e vicinanza, abbiamo regalato un altro piccolo sorriso al nostro super Mario».