Malattia rara, Cesare di 5 anni di Conegliano perde la vista. La mamma lancia una raccolta fondi per addestrare il cane Joy "a diventare" gli occhi del piccolo

CONEGLIANO (TREVISO) - Malattia rara, il piccolo Cesare ha perso la vista. Avviata una raccolta fondi per addestrare il suo cane per "farlo diventare" gli occhi del bimbo. A lanciare la campagna per raccogliere la cifra per aiutare Joy, un cucciolo di Labrador, a seguire l'addestramento specifico per diventare un cane guida, è stata la mamma di Cesare, Valentina Mastroianni.

Cesare e la malattia rara che gli ha portato via la vista

A raccontare la storia del piccolo e il suo percorso con la malattia è la stessa mamma sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe. Cesare ė un bambino di cinque anni malato di neurofibromatosi (NF1), una malattia rara che, nel suo caso, è associata ad un glioma (tumore delle vie ottiche) e, per questo, ha perso la vista. La NF1, come spiega la mamma, è una malattia rara che colpisce una persona su circa 4mila e spesso non viene diagnosticata perchè provoca solo dei problemi estetici. Uno dei tipici segni della malattia è, ad esempio, la comparsa di macchiette color caffè sulla superficie della pelle. Nel 20% dei casi, ci sono però gravi manifestazioni della malattia come tumori cerebrali ed extra cerebrali che colpiscono in particolare il nervo ottico. «Purtroppo, il suo è stato uno di quel 20% dei casi e nonostante fosse sotto controllo periodico, all’età di un anno e mezzo improvvisamente ci siamo accorti che qualcosa non andava - si legge nel testo della mamma - La diagnosi è stata improvvisa e terribile: glioma delle vie ottiche di 4.5 cm e in un attimo Cesare perde completamente la vista. Ad oggi Cesare sta ancora lottando contro il tumore». Cesare sta lottando con tutte le sue forze ed è un bimbo solare, autonomo e molto curioso.

Joy, cucciolo di Labrador, ora potrà diventare "gli occhi" del piccolo

A un anno e mezzo, il labrador Joy, migliore amico di Cesare, è pronto per iniziare il percorso che lo trasformerà in un cane d'assistenza dando così al bimbo il supporto pratico ed emotivo di cui ha bisogno. «La raccolta fondi - spiega Valentina - servirà a finanziare l’intero progetto (Joy sarà seguito da professionisti) e la somma raccolta verrà donata all’Associazione APS Ananda Guna K9 come contributo a sostegno progetto. Nel caso in cui vengano raccolti più fondi rispetto a quelli necessari verranno utilizzati per tutte le attività future inerenti a Cesare e alla sua crescita». Nel suo percorso di formazione Joy sarà seguito da Davide Salmaso della scuola cani guida e da assistenza di Selvazzano Puppy Walker Odv e da Laiatici Simila di Aps Ananda Guna k9. Con l'addestramento ad hoc, Joy potrà rimanere al fianco di Cesare nelle situazioni più complesse e diventare il suo punto di riferimento calmandolo anche nelle situazioni di incertezza o ansia, accompagnare Cesare dai suoi genitori in caso di bisogno e seguirlo per strada con il metodo del doppio attacco (conduttore con uno dei genitori), fermarsi ai gradini e alle strisce pedonali. E diventar a tutti gli effetti un migliore amico per il piccolo, ancora di più di quello che già lo è.

I numeri

Su GoFundMe, la raccolta fondi chiamata "Cesare&Joy cane d'assistenza per un bambino cieco" in soli due giorni ha già superato i 14mila euro e l'obiettivo prefissato di 6mila. La somma raccolta, oltre a coprire i costi del percorso di addestramento di Joy nell'ottica di aiutare Cesare, coprirà per la sua eccedenza le attività future per il benessere del piccolo e la sua crescita. Oltre alla raccolta fondi, Cesare è molto seguito anche su Instagram dove mamma Valentina ha aperto un profilo per raccontare la loro quotidianeità arrivando a raggiungere 175mila followers.