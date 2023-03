Misteriose luci in cielo avvistate in tutto il trevigiano, è Venere che "sorpassa" Giove

Sguardi verso il cielo in tutta la Marca Trevigiana nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo. Guardando a ovest verso le 20 di ieri sera si potevano vedere chiaramente due punti luminosi all'orizzonte che molti hanno scambiato per delle luci sulle montagne. Sui social gli utenti si sono scatenati a condividere foto dei due pianeti come si può vedere in questo scatto di Susy Bertiolo a Castelfranco.

Il fenomeno

La spiegazione del fenomeno è data nella pagina Facebook "Passione Astronomia", esperta in materia: «Oggi è il giorno dei due pianeti: dopo il tramonto del sole ad ovest ci sarà una congiunzione strettissima tra Giove e Venere che segnerà il sorpasso di Venere nei confronti di Giove». Con un po' di fortuna, tempo permettendo il fenomeno si potrebbe replicare anche questa sera, primo marzo, quindi occhi al cielo.