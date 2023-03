RESANA (TREVISO) - L'illuminazione della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, la più grande biblioteca barocca d'Europa, parla anche trevigiano. Linea Light Group, società di Resana, è tra i progettisti per le nuove soluzioni di illuminazione della prestigiosa Biblioteca Nazionale Austriaca, una delle più ricche del paese. Parliamo nientemeno che di un gioiello architettonico commissionato dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo, realizzato tra il 1723 e il 1737, che contiene al suo interno la bellezza di circa 12 milioni di pezzi, di cui poco meno di 4 milioni sono libri. Il progetto, ideato dall'ingegnere della luce Helmut Regvart, fondatore dello Studio LDA di Vienna, riguarda la Sala Imperiale e la scala d'accesso, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti ed i relativi componenti (cavi, passerelle, quadri di distribuzione, sistemi di sicurezza) per creare invece una "luce teatrale", installando soluzioni che si integrino perfettamente nell'architettura dell'immobile.

Le soluzioni studiate per la biblioteca di Vienna

Differenti soluzioni di Linea Light Group sono poi state adottate dallo Studio LDA (Lighting Design Austria). A partire dal proiettore Navata_Optus, che si occupa dell'illuminazione degli scaffali dei libri, degli affreschi a soffitto e di altri elementi architettonici. Parliamo di oltre 300 apparecchi installati, stabili ed a basso consumo energetico. Segue poi Optus_W2, un modello di lampade a parete, perfettamente integrato nel sistema di controllo, così come gli elementi lineari High Protection, utilizzati per esaltare ancora di più le storiche scale a chiocciola che collegano il piano dei visitatori alla galleria. Statue e busti sono invece evidenziati da Periskop, il proiettore di piccole dimensioni ma potenza elevata, utilizzato sia per illuminare la Scala Imperiale che porta alla Sala, che per le mezze cupole delle finestre. Si tratta di un'azienda italiana fondata nel 1976, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di sistemi per l'illuminazione di interni ed esterni su misura. Un brand che sfrutta una conoscenza tecnica e un'esperienza consolidata nel tempo nell'ambito della tecnologia LED, per dare continuità a un progetto che ha nella tradizione, nella qualità e nella sostenibilità ambientale i propri tratti distintivi. Linea Light Group si basa su creatività, estro dei progettisti, Made in Italy ed artigianalità. Ha sede a Resana ed opera con tre stabilimenti produttivi a Treviso, Baltimora (USA) e Zhongshan (Cina), attraverso 16 filiali nel mondo e 620 dipendenti.