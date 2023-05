Elezioni a Treviso, Gentilini: «Ho la fortuna di avere come discepoli Luca Zaia e Mario Conte, la storia iniziata nel 1994 continuerà» Video

TREVISO - Continua la festa per la vittoria di Mario Conte. In piazza, sotto la loggia dei 300, questa mattina, 16 maggio, si sono riuniti Giancarlo Gentilini, Luca Zaia e lo stesso neo rieletto sindaco. «Ho la fortuna di avere come discepoli il presidente della Regione Veneto e Mario Conte che mi danno la garanzia che la storia iniziata nel 1994 continuerà perché loro come Gentilini amano il popolo e la città, devono essere in mezzo al popolo 24 ore su 24 - ha detto Gentilini - Non tollero che stiano seduti sulle sedie dorate, io dicevo che volevo le sedie con i pungiglioni per essere seduti il meno possibile.

Io posso riposare tranquillo perché so che lascio coloro che continueranno l'opera iniziata».

«Gentilini è nato con la fascia, poi sua mamma gliel'ha tolta e ha messo il pannolone - ha aggiunto Luca Zaia ridendo - Ringrazio Mario Conte per la bellissima vittoria, ci ha regalato e realizzato un sogno. Devo dire che guardando i risultati viene premiata la buona amministrazione, un risultato che conferma che rappresentiamo anche quei cittadini che di certo non militano nella Lega. Grazie a tutti i trevigiani che facendo un piccolo sforzo hanno deciso di votare la persona e non la casacca politica». Sotto la loggi anche Dimitri Coin: «Grazie a Mario che ci ha messo cuore, amore e sudore e ai ragazzi che hanno corso mettendoci l'anima. Il risultato di questi anni è stato apprezzato e ora le gente si aspetta che continui». E infine i ringraziamenti di Conte: «Un grazie alla squadra che si è messa in gioco in prima persona. Lasciamo le critiche agli altri, siamo riusciti a prendere 2mila voti in più rispetto alle scorse elezioni».