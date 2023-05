TREVISO - Mario Conte ieri ha pensato più che altro a festeggiare, respingendo al mittente ogni domanda sulla squadra di giunta. Ma una bozza è già nella sua testa nonostante le tante incognite. Una buona parte degli assessori uscenti potrebbero essere confermati. E si parla di Alessandro Manera, che si avvia ad essere tra i più votati del centrodestra; Sandro Zampese che come sempre è riuscito a portare a casa un sostanzioso bottino di voti; Christian Schiavon, assessore al bilancio che ha saputo rispettare le linee date dal sindaco e raccogliere sempre un carico di preferenze. Poi iniziano le ipotesi.



ALLEATI

La prima: quanto posti andranno agli alleati? Stando alla dichiarazioni di ieri, si parla di uno o due assessori per Fratelli d’Italia e uno per la lista “Con-te Forza Italia-Coraggio Italia”. I nomi: per FdI la ribalata è tutta per Gloria Sernagiotto, figlia d’arte di Remo, scomparso da pochi anni e nome di spicco nella politica trevigiana. Altro nome con buone possibilità è Alberto Ciarini. Per Forza Italia non si va oltre il duello tra Davide Acampora e Andrea De Checchi, vicesindaco uscente che il sindaco Conte vorrebbe confermare ma deve fare i conti con gli equilibri interni di Forza Italia. E dovrebbe superare un ostacolo non da poco: a ieri sera dopo mezzanotte, De Checchi non era tra i consiglieri eletti a palazzo dei Trecento.



SOSTITUTI

Di sicuro dovranno essere sostituite due assessori: Lavinia Colonna Preti e Linda Tassinari. Si parla di Beatrice Ciruzzi, architetto della Lista Conte e Margherita Conte, eletta tra le fila della Lega. Per la delega alla cultura si fa però il nome di Andrea Simionato, direttore della Grafiche Antiga e ieri sorridente tra i corridoi del K3. La sua, al momento, è la candidatura più forte per portare avanti il lavoro iniziato dalla Colonna Preti. Da oggi inizieranno le consultazioni tra le forze politiche del centrodestra. Conte farà pesare il “peso” complessivo della Lega, che tra lista ufficiale del Carroccio e Civica, sfiora il 50%. Una possibile giunta potrebbe essere: De Checchi (Acampora), Zampese, Schiavon, Manera, Ciruzzi, Margherita Conte o Andrea Simionato, Tessarolo o Sernagiotto.

Altro nodo sarà il nome da mettere alla guida del consiglio comunale. Qui la candidatura più forte è quella di Riccardo Barbisan, il più votato nella Lega, e Giancarlo Iannicelli (Lista Conte) che in cinque anni ha saputo guidare l’assemblea anche nei momenti più turbolenti. Anche qui l’ultima parola sarà quella del sindaco.