VILLORBA (TREVISO) - Due furti in un mese negli spogliatoi del Villorba calcio. Indagini in corso. La vita di una società che rappresenta un'eccellenza nel panorama dilettantistico locale è stata turbata, nelle ultime settimane, da almeno due episodi che preoccupano un gruppo che vive l'esperienza sportiva all'insegna della passione e dell'amicizia.

L’ULTIMO EPISODIO

L'ultimo caso si è verificato sabato e ha interessato direttamente la squadra femminile under 19, che sta ottenendo ottimi risultati in campionato. Nella fase del pre partita, quando le giovani calciatrici si erano già cambiate e le loro borse erano rimaste nello spogliatoio, da varie sacche sono spariti contanti.

Il ladro (o i ladri) ha prelevato il denaro solamente dalle tasche esterne lasciando al loro posto tutti gli altri beni, anche di valore. A qualche ragazza sono spariti 30 euro, a qualche altra qualcosa in più. In tutto, la somma asportata ammonta a circa 300 euro. In un caso, sembra addirittura che sia stata rubata solo una parte della somma presente nella borsa. Quel che è certo è che la persona ha agito con molta fretta. Una situazione che preoccupa non poco i vertici societari. «Non si capisce -spiega il presidente del Villorba calcio Settimo Pizzolato- chi giri attorno al nostro calcio. È la seconda volta che portano via soldi. Sinceramente non so se il ladro sia un esterno o no. Ho incaricato però una persona di fare un'indagine accurata». Ma una cosa è certa. Il presidente è davvero addolorato per l'accaduto. «Mi dispiace molto quando succedono cose del genere -conferma- quella sera le ragazze giocavano e ho guardato la partita. Comunque tutti gli allenatori sanno che gli spogliatoi vanno chiusi, anche perché, quando ci si sposta per seguire il gioco si perde di vista l'area degli spogliatoi». A rendere particolarmente doloroso l'inconveniente è soprattutto un aspetto. «Il nostro calcio femminile è una splendida realtà. Le nostre ragazze fanno fatica ma al contempo vivono un'esperienza splendida. Mi dispiace che se ne parli in un contesto non bello».

FORTE IMPEGNO

Anche perché sul calcio femminile il Villorba sta puntando con convinzione. «Nella nostra società -si legge nel sito- sono già presenti 50 tra ragazze e bambine suddivise in due squadre: la prima squadra attualmente impegnata nel campionato di Serie C e le nostre Esordienti Miste che partecipano ai campionati di categoria. Inoltre, nel nostro staff tecnico abbiamo figure di allenatrici formate che giocano con la nostra prima squadra femminile. Le giornate di prova sono aperte a tutte le ragazze e bambine nate dal 2007 al 2015».