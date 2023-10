CONEGLIANO - A poco più di una settimana di distanza i ladri tornano a colpire negli spogliatoi del Palastadio. Dopo i tre smartphone rubati il 12 ottobre scorso alle ragazze del Gs Volley Conegliano (con le vittime che seguendo il Gps di uno dei dispositivi sono riuscite a recuperarli, ndr), venerdì sera è toccato a due giovani dell’Atletico Conegliano Calcio a 5. In questo caso i malviventi hanno preso di mira i borsoni della due vittime, due giocatori di 20 e 26 anni, portando via i portafogli, con all’interno sia contanti (per circa un centinaio di euro) che i documenti, i bancomat e le carte di credito (che sono state subito bloccate), e i due cellulari. Immediata la denuncia alla polizia locale e al Commissariato, che ha avviato le indagini.



L’EPISODIO

L’episodio si è verificato, come detto, venerdì sera. Al Palastadio si stava giocando la 6. giornata di campionato tra i padroni di casa e il Cosmos Nove che, per la cronaca, è terminata con un pareggio per 4-4. Dopo il fischio finale, al ritorno negli spogliatoi, la sorpresa. «Alla fine del primo tempo, quando siamo tornati in spogliatoio per l’intervallo, era tutto a posto - afferma il direttore sportivo dell’Atletico Conegliano C5, Nicolò Toppan, tra l’altro figlio del vicesindaco di Conegliano, Claudio - A fine partita, invece, ci siamo accorti che i ladri avevano preso di mira i borsoni di due nostri atleti, portando via portafogli e cellulari». Immediata è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. In via Stadio è arrivata prima una pattuglia della polizia locale, per i rilievi di rito e raccogliere la denuncia, e poi anche una del Commissariato, che ha dato il via alle ricerche dei possibili autori nelle vicinanze. Un cellulare è stato anche recuperato, ma distrutto, poco distante. Dei portafogli, però nessuna traccia, così come degli autori.



IL SOSPETTO

Così come accaduto per il colpo ai danni delle ragazze del Gs Volley, il sospetto è che a mettere a segno il furto siano state persone già presenti tra il pubblico all’interno del palazzetto. «Abbiamo visto la finestra dello spogliatoio aperta e abbiamo capito subito che era successo qualcosa di strano - chiude il diesse Toppan - ma gli infissi non avevano alcun segno di effrazione. Quella finestra dev’essere stata utilizzata soltanto come via di fuga». Esattamente come accaduto la settimana precedente, segno che il modus operandi degli autori è il medesimo: entrare come normali spettatori al Palastadio per poi, in un momento di distrazione, infilarsi negli spogliatoi e fare razzia di quello che trovano.