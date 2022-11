ROVOLON - Furto negli spogliatoi nel campo da calcio di Bastia: dalle sacche dei giocatori della squadra juniores sono spariti cellulari, soldi, oltre ad un monopattino elettrico. Un furto che è stato scoperto dagli stessi ragazzi una volta rientrati dopo l’allenamento. Il fatto è accaduto giovedì sera e i ladri devono essere entrati in azione fra le 20 e le 20.20, lasso di tempo dove all’interno degli spogliatoi non c’era nessuno dopo che la squadra dei più piccoli aveva concluso l’allenamento, lasciando gli spogliato, mentre i calciatori più grandi si stavano allenando in campo. Una coincidenza che fa pensare anche alla possibilità che chi ha messo a segno il furto conoscesse gli spostamenti delle squadre, ma può anche essersi trattato di un’azione messa in atto da qualche banda di ladri di passaggio nel territorio andata, purtroppo, a buon fine.



«Siamo rientrarti negli spogliatoi intorno alle 20.30 – ha raccontato l’assessore Mattia Montemezzo che giovedì sera allenava la squadra a Bastia - abbiamo trovato porte spalancate, e non solo quelle dello spogliatoio occupato dai ragazzi della squadra, luci accese e sacche aperte. Purtroppo sono spariti i cellulari e i soldi di alcuni dei giocatori, molto probabilmente chi ha agito ha approfittato di quei venti minuti in cui nessuno di noi è entrato negli spogliatoi dopo che la squadra dei più piccoli era andata via. Un fatto che dispiace, fino ad ora non si era mai verificato un furto negli spogliatoi». E chi ha messo a segno il furto è poi scappato in direzione di Nanto nel vicentino dove sul cavalcavia è stato ritrovato uno dei cellulari che aveva il Gps attivo. Con molta probabilità i ladri si sono sbarazzati dello smartphone capito che era localizzabile.

«Uno dei genitori ha attivato la localizzazione del cellulare del figlio – racconta Montemezzo – e questo ci ha portati in direzione Nanto dove abbiamo trovato il cellulare gettato via forse proprio perché localizzabile. Del fatto sono stati subito avvisati i carabinieri, e la polizia locale Retenus visionerà le immagini delle telecamere che sono installate in quella direzione».



Giovedì mattina, sempre a Rovolon, è scattata anche l’allerta truffa con due falsi tecnici che si sono presentati in due abitazioni sostenendo di dover controllare le condotte dell’acquedotto che potevano essere state inquinate da una perdita di gas. Sembra che in entrambi i tentativi, fortunatamente non andati a segno, abbiano spruzzato qualche sostanza che simulava l’odore del gas.