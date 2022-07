TARZO - Ladri in azione Tarzo. A lanciare l'allarme, vedendo i quattro uomini fuggire, il panettiere che pochi istanti prima era arrivato per una consegna in via Col di Lana, a due passi dal centro del paese. Presa di mira l'abitazione di un dipendente comunale. Le stanze sono state messe a soqquadro. Ancora da quantificare il bottino, ma oltre al furto sono evidenti i segni di scasso lasciati su porte ed infissi dell'abitazione. I carabinieri sono sulle tracce della banda, scappata a folle velocità a bordo di una BMW station wagon di colore scuro notata anche in altre zone del paese e non solo. Erano circa le 11 di ieri, 4 luglio.



L'ALLARME

Il panettiere era arrivato nella zona residenziale che si apre dietro al distributore di benzina IP di via XXV aprile (strada provinciale 635 che da Corbanese sale a Tarzo) per delle consegne. E giunto all'abitazione del dipendente comunale ha notato delle persone scendere di corsa le scale e raggiungere un'auto ferma lì sotto. In tutto erano quattro, con il capo in parte travisato. Sono sono saliti nell'auto e a folle velocità si sono dati alla fuga. Il panettiere, capito che quelli erano dei ladri, ha subito lanciato l'allarme e fornito alle forze dell'ordine indicazioni precise sul mezzo con il quale la banda era scappata. Informato dell'accaduto anche il sindaco Gianangelo Bof.



PERSIANA SCASSINATA

«I ladri spiega sono entrati nell'abitazione del nostro operaio comunale. Sono stati però disturbati dal panettiere che era arrivato per la consegna del pane e sono così scappati. Pare che prima abbiano tentato di forzare la porta di ingresso della casa, poi, non riuscendoci, hanno alzato la persiana di una porta-finestra e scassinato questa, accedendo al soggiorno dell'abitazione». Una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro le stanze, in particolare le camere da letto. In quel momento l'abitazione era vuota, i proprietari erano al lavoro. Hanno cercato oggetti di valore, come oro e denaro. Da quantificare il bottino, come pure i danni . Il furto messo a segno ieri pare sia un fatto isolato. I quattro sono scappati a bordo di una BMW station wagon di colore scuro. L'accaduto è stato subito condiviso con dei messaggi nei gruppi di controllo di vicinato attivi a Tarzo. «Con il tam-tam sono stati avvisati i gruppi di tutte le frazioni - conferma Bof - Invito i cittadini a segnalare tempestivamente persone o fatti sospetti alle forze dell'ordine: a volte è meglio fare una segnalazione per nulla anziché non farla».