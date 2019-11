I Poliziotti si sono posti immediatamente all’inseguimento del mezzo, dopo pochi istanti l’autovettura in fuga, che manteneva costantemente un comportamento pericoloso, addirittura percorrendo contromano Viale della Repubblica e rischiando più volte collidere con altri veicoli, dopo aver svoltato in Via Bastia, ha colliso con il marciapiede, danneggiando irrimediabilmente la parte frontale del veicolo. Le persone a bordo, a quel punto, hanno abbandonato il mezzo, scavalcando le mura di cinta delle vicine abitazioni e degli esercizi commerciali, riuscendo a dileguarsi.



All’interno dell’autovettura, una Opel Astra, priva di copertura assicurativa e di proprietà di un cittadino straniero, la cui posizione è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti svariate paia di guanti, un passamontagna di colore nero e un borsone che al suo interno custodiva un flessibile di grandi dimensioni e numerosi altri strumenti atti allo scasso. Sono in corso le indagini da parte di personale della locale Squadra Mobile.

TREVISO - Nella giornata di ieri 28 novembre, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei fenomeni predatori, il personale della Questura di Treviso ha intrapreso un’operazione ad “alto impatto”, intensificando il controllo del territorio a Treviso e nei comuni limitrofi di Silea e Villorba.Durante l’attività ad alto impatto, un equipaggio dell’U.P.G.S.P. si è imbattuto in un’di carnagione chiara, che, solo dopo ripetuti inviti ad accostare a destra, anche azionando i dispositivi luminosi e acustici dell’autovettura di servizio, si è fermata sul ciglio stradale nei pressi di Viale della Repubblica. All’atto di avvicinarsi da parte degli agenti, l’autista del mezzo ha riacceso il veicolo, dandosi a precipitosa, nonostante il, andando ad impattare con un’altra macchina che procedeva in senso opposto.